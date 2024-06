El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota legislativa. A pesar del apoyo total del bloque de Juntos por el Cambio, la oposición logró dar media sanción a un proyecto para recomponer las jubilaciones en el país. Sin embargo, ante esta iniciativa, Milei respondió con una amenaza: “Defenderá la caja a veto puro si es necesario”.



Si bien la Constitución prevé el uso del veto presidencial, las iniciativas legislativas pueden superar esta instancia y convertirse, aun así, en ley. Tras el avance de una normativa, siempre pueden ocurrir dos cosas: la promulgación o el veto.

Con el primer caso queda completado el proceso legislativo. Esto se puede hacer por medio de un decreto o una “promulgación de hecho”, siempre y cuando el presidente no se pronuncie pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia.

Pero hay otro camino posible: vetar la ley, de forma total o parcial. En el caso del veto parcial, se puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Sin embargo, si el veto es tota, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción.

Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

Esto complica más el trayecto de la normativa, ya que para aprobar la ley sólo es necesario contar con una mayoría absoluta de los votos, es decir, más de la mitad de las bancas acompañando un proyecto.

Pero la normativa prevé que, en ciertos casos, como el del veto, no alcance únicamente con una mayoría absoluta y haga falta buscar un consenso que llegue a los dos tercios. Tal es el caso también para los análisis de los DNU o para interpelar al Jefe de Gabinete con una moción de censura.

El proyecto que Milei quiere vetar

El martes por la noche Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal juntaron 162 votos en la Cámara de Diputados --contra apenas 72 del oficialismo-- y lograron darle media sanción a un proyecto de ley que establece una recuperación inicial de las jubilaciones del 8 por ciento y propone que la actualización no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios.

El dictamen que fue tratado fue el de la oposición dialoguista, que encabezó la UCR con el respaldo de HCF la Coalición Cívica y partidos provinciales. Para eso, UxP retiró el propio --que era el de mayoría-- con la condición de que no se tocara el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas a las Cajas Provinciales y los juicios a los jubilados que tengan sentencias firmes. Algo que sí permitía el de los dialoguistas y lo eliminaron.