La empresa de medicina prepaga Medicus anunció un aumento del 8 por ciento en los valores de sus cuotas a partir de julio, tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación. En un comunicado enviado a sus afiliados, la prepaga expresó que "el sector salud continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores que se pagan a prestadores, sanatorios y profesionales en general, poniendo en riesgo la atención médica privada de millones de personas".

"Desde Medicus continuamos haciendo los mayores esfuerzos para atenuar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros asociados en medio de la delicada situación que atraviesa el país", expresaron en tono heroico. Meses atrás en el marco de las crecientes denuncias de afiliados a las compañías privadas, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) realizó un análisis desde el año 2013 hasta la actualidad donde advertía –para el caso puntual de una prepaga- que de las tres variables bajo estudio (cuotas, precios y salarios) “respecto a enero de 2013, la que mayor incremento tuvo fue el plan de salud prepago, con un incremento del 28.105 por ciento, seguido por el IPC con un incremento del 17.866 por ciento y por el salario promedio con un aumento del 10.523 por ciento”.

Las quejas de los ciudadanos y la posterior reacción del Gobierno para no perder apoyo en la clase media están bien basadas. No obstante, en su comunicado Medicus prefirió solo mencionar que las “cuotas no sufrieron actualización en mayo y junio, a pesar de haberse registrado una inflación aproximada del 15 por ciento”. A esto le suman "la compensación programada en 12 meses por la diferencia generada entre la variación de nuestra cuota versus el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir del mes de julio siendo ajustado por la tasa pasiva del BNA, tal como surge del acuerdo alcanzado en sede judicial”. Por disposición de la justicia, las prepagas deberán devolver en cómodas cuotas y con una muy baja tasa de interés el dinero cobrado de sopetón por arriba de la inflación entre enero y mayo a sus afiliados.

Desde Medicus determinaron que "con la intención de mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica, así como también continuar la mejora en los valores prestacionales para profesionales e instituciones, el costo de su plan médico de julio se ajustará un 8,075 por ciento".