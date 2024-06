Hace un mes Fernando Barrientos (67) prendió fuego a cuatro lesbianas que vivían juntas en una habitación de hotel en el barrio de Barracas. Al otro día del crimen, una policía que estaba custodiando el frente del lugar charlaba con los vecinos de la cuadra que se acercaban para ver que había pasado. ¿Cómo están? ¿Quién fue? ¿Por qué? "Están graves. Fue un vecino. Por lesbianas".



La mujer policía entró después de que los bomberos apagaran el fuego y que Roxana, Pamela, Andrea y Sofía fueran trasladadas en ambulancias a distintos hospitales. Fue una de las primeras personas que vio la escena que ella misma no podía reproducir por el grado de crueldad que tenía. Ella salió del hotel cuando la vecina dijo en la televisión que habían atentado contra sus vidas porque las cuatro eran lesbianas.

”Me sorprende que hoy ya no esté la prensa, que no haya mas nadie preguntando. Ayer estaba lleno de canales y ahora nada”, dijo la mujer el día después, cuando la calle Olavarría volvía a la normalidad, esa normalidad que no había en el cuarto que compartían Pamela, Roxana, Andrea y Sofía en el último tiempo, una habitación precaria que alquilaban para combatir la intemperie y la falta. Un refugio, una forma de luchar.

¿Qué es lo que molesta de cuatro lesbianas en una cama de un cuarto de hotel? Fue una de las preguntas que más rebotaban en los intentos de aquellos días por explicar que este crimen no estaba aislado de un sistema de crueldad arengado por el gobierno que encabeza Javier Milei.

¿Qué lleva a encender un fuego con la intención de matar y reducir determinados cuerpos a las cenizas? ¿Qué significa cometer un crimen y ponerse de pie sobre los relatos que afirman que esas vidas anormales no valen nada y pueden ser quemadas?

Decenas de personas se congregaron en torno a la pensión donde fue el ataque. Foto: Constanza Niscovolos

La organización, el único reparo

Dos días antes de que se cumpliera un mes del lesbicidio, Fernando Barrientos fue procesado por triple homicidio doblemente agravado por alevosía en concurso con lesiones graves. El juez, Edmundo Rabbione no consideró la figura ni femicidio ni crimen de odio en esta primera instancia. Aún queda mucho camino por delante y la calificación puede modificarse en vistas al juicio oral.

Al silencio del barrio del día después le siguió la organización de una asamblea por Whatsapp y la conformación del grupo Lesbianes Autoconvacades por Barracas, una insistencia para que lo que había pasado no pasara desapercibido en un contexto social en donde los discursos por parte del gobierno venían promoviendo a troche y moche el odio hacia personas LGTBIQ+.

La organización fue el motor para darle visibilidad en lo medios, para conjurar un duelo colectivo por las muertes de Pamela, Andrea y Roxana que sucederían inevitablemente, las tres habían llegado al hospital con la mayor parte de sus cuerpos quemados. Fue el impulso para convocar marchas, visibilizar la particularidad que tiene un crimen de odio, hablar con lesgisladorxs, nombrar el crimen como una masacre, que trascendiera las fronteras del país. Un trabajo arduo y colectivo al que también se sumó la tarea de acompañar a la única sobreviviente, Sofía, que recién el Lunes pasado fue dada de alta.

Un mes más tarde, al calor de la enorme solidaridad, militancia y persistencia en no dejar este caso en el olvido, en Parque Avellaneda detuvieron a un hombre de 23 años acusado de distribuir en redes sociales información y contenidos para atentados contra personas LGTB y judías. Al mismo tiempo desde el gobierno nacional anuncian la disolución de la Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, una área que quedaba del Ex MInisterio de Mujeres, Géneros y Diversidades. La estrategia no solo es robustecer los discursos de odio sino también desentenderse de cualquier implicancias del Estado en contener y acompañar, por ejemplo a personas como Sofía.

Ayer, en el barrio de Barracas la Asamblea de Lesbianes autoconvocades reunió a muchísima gente para recordar a Pamela, Andrea y Roxana, pedir justicia e insistir que este es un daño hacia toda sociedad aunque sea mayormente la comunidad lésbica la que está sosteniendo la memoria y la lucha para que la crueldad no se siga expandiendo.