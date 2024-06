El miércoles pasado participé de una actividad organizada por la Fundación FILBA, la organizadora del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. El tema sobre el que debía exponer tenía un pomposo título: “Los libros que me salvaron la vida”. Me pareció un poco exagerado, porque ¿hay libros que te salvan la vida? Pero cuando lo pensé un poco más, me di cuenta de que los libros siempre te salvan de caer en el abismo de lo que sea, muchos te llevan a un lugar, parafraseando a Baudelaire, de “lujo, calma y voluptuosidad” y otros simplemente están con vos cuando lo necesitás. A los lectores empedernidos los libros nos acompañan en los momentos difíciles, a la visita de un médico, a una cita de ruptura, a un viaje en soledad, a hacer más llevadera cualquier tipo de espera. Como lector es lo que me ha ocurrido en más de una oportunidad. Como autor es lo que me gustaría que pasara con lo que escribo: que acompañe a alguien en un momento que lo necesite.

Hay libros que tal vez no te salvan, pero que forman parte de tu vida. Con esa premisa empecé a llenar una mochila con libros para mostrarlos a los presentes. Porque en esos casos los libros no son solo el contenido, sino también los ejemplares, las ediciones en los que leímos esas historias, ideas, poesías. También son nuestras marcas, los comentarios escritos en los márgenes. Podríamos reconstruir nuestras vidas con lo que subrayamos en determinado momento.

Aproveché la oportunidad (un público cautivo que disfrutaba de una copa de vino) para leer fragmentos de esos libros. Leer en voz alta es algo que me gusta desde chico, cuando a los ocho o nueve años, en las tarde de verano de Lanús, nos sentábamos a la sombra con mis amigos para que yo les leyera Locuras de Isidoro o Desventuras de Larguirucho.

Conté que un libro que me salvó la vida fue Respiración artificial, de Ricardo Piglia. Cuando lo leí por primera vez, a los dieciséis años, me dije que quería algún día escribir con las palabras que usaba Piglia. Fue la primera vez que tomé consciencia de la lengua argentina, la que tenía que usar si quería ser escritor. Una novela que te enseña tu propio idioma, que te hace entender la tradición literaria, pero sobre todo que te habla de un tiempo (la dictadura) con palabras que son eternas y que pueden leerse siempre en clave presente. Basta con leer el breve texto que figura en la contratapa de la edición de Editorial Pomaire, tal vez la contratapa más breve de la historia: “Tiempos sombríos en que los hombre parecen necesitar un aire artificial para poder sobrevivir”. Eso solo: letras blancas sobre un fondo negro inmenso.

¿Y qué es la literatura, qué son los libros sino una forma de respiración artificial en tiempos sombríos? Dice Piglia en otro momento de la novela: “Hay que saber mirar lo que viene como si ya hubiera pasado”. Un buen consejo para esta época, pero hay más: “La historia argentina es el monólogo alucinado, interminable, del sargento Cabral en el momento de su muerte, transcripto por Roberto Arlt”.

Mientras seleccionaba los libros que llevaría a la reunión descubrí que la mayoría era de poesía. De hecho, llevé solo una parte de los muchos volúmenes que me hubiera gustado compartir.

Hay poetas que me regalaron títulos y epígrafes para mis libros, como el italiano Salvatore Quasimodo, autor del poema “Ya vuela la flor magra”, que dice: “Nunca sabré nada de mi vida,/ oscura monótona sangre./ No sabré a quién amaba, a quién amo,/ ahora que apretado, reducido a mis miembros,/ en el dañado viento de marzo/ enumero los males de los días descifrados”.

De los poetas argentinos, la llamada Generación del 50 fue la que me marcó el camino –-como Piglia— por donde pasaba nuestra lengua, además de que esos autores expresaron sus preocupaciones políticas y sociales. No fueron los primeros, pero sí lo hicieron con un alto nivel de lirismo. Siete de esos poetas, amigos entre ellos, hicieron una antología con sus textos y los incluyeron sin aclarar quién había escrito cada poema, salvo en el índice final. El libro se llama Antología Interna y reúne bellos versos de Edgar Bayley, Miguel Brascó, César Fernández Moreno, Noé Jitrik, Ramiro de Casasbellas, Francisco Urondo y Alberto Vanasco. Un libro inhallable que compré hace más de veinte años en una librería de usados. Pienso en los distintos recorridos de vida de estos siete hombres, todos tan distintos. Hollywood habría hecho más de una película con la vida de estos escritores.

A veces los libros que nos salvaron la vida nos dan sorpresas. Por ejemplo, en uno de ellos encontré un poema recortado de un suplemento cultural. El poema se llama “A César Vallejo”, de Alberto Vanasco, poeta y novelista excepcional. Lo recorté en 1989 y quedó adentro de un libro, pero antes lo leí en público cuando me tocó hacerlo en la Primera Bienal de Arte Joven. Contexto: marzo de 1989, estertores finales del radicalismo, hiperinflación, la soberbia de un gobierno que no se daba cuenta de que estaba por caer. Antes de leer mis poemas (que eran muy malos), me puse con el de Vanasco que dice: “No nos basta el idioma, compañero,/ para decir lo indecible./(…) No nos sirve el lenguaje, camarada,/ si no desmenuzamos previamente las palabras/ si no las masticamos a priori con violencia/ y las molemos tercamente un rato./ (...) Y no obstante cantamos/ cantamos en un tiempo de crimen y despojo/ pero no cantamos este tiempo sino el otro/ el tiempo en que todos los que quieran podrán cantar”.

Vanasco era amigo de otro poeta, Mario Trejo, uno de los más destacados de su generación. La poesía de Trejo está casi toda reunida en un solo libro: El uso de la palabra. Sus poemas vienen siempre conmigo, como quien tiene una foto de sus seres queridos en la billetera. Hay un poema muy divertido (el adjetivo es el correcto) que se llama “Apuntes para una crítica de la razón poética”. En tres de sus versos provocadores escribe: “de dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo:/ de la derecha cuando es diestra/ de la izquierda cuando es siniestra.”

Tiene unos poemas de amor increíbles (“Labios libres”, “São Paulorevisited”), pero el que más me acompaña en estos días es uno que escribió dedicado a un amigo suyo que había sido encarcelado por la dictadura de Francisco Franco. El poema termina diciendo: “No ha servido de nada mi dolor ni mi alegría/ no han servido de nada mis errores/ La noche puede durar y durará todavía/ El alba es oficio de sobrevivientes”.

Ahí están, en una biblioteca propia o pública, en una librería o en un sitio web de intercambio gratuito. En papel o en digital. Ahí están los libros que nos esperan para seguir salvándonos la vida. Qué novela, qué volumen de cuentos o de ensayos, qué poesía nos acompañarán en estos tiempos sombríos. Ojalá que nos ayuden a ver el amanecer que nos merecemos.