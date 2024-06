Cuatro hinchas de All Boys fueron detenidos este sábado en Floresta por realizar gestos y cantos antisemitas contra simpatizantes de Atlanta, vinculados a la comunidad judía, en el marco de la previa del clásico por la fecha 19 de la Zona A de la Primera Nacional.



Las capturas fueron concretadas por efectivos de la Brigada de Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad, en la avenida Álvarez Jonte y la calle Chivilcoy, en una de las esquinas del estadio Islas Malvinas del club blanquinegro.

Los hinchas del Albo intentaron ingresar a la cancha con pirotecnia, una bandera de Palestina, un ataúd con los colores de Atlanta y otro con los colores de la bandera de Israel, al canto de "Ruso te vamo' a matar, no te va a salvar ni la Federal", haciendo referencia a los simpatizantes del Bohemio que pertenecen a la colectividad judía.

Los ataúdes secuestrados. Imagen: Policía de la Ciudad.

Los aprehendidos, de entre 22 y 49 años, fueron puestos a disposición de la Justicia por "gestos antisemitas y por tenencia de material pirotécnico", al tiempo que se incautaron dichos objetos.

Uno de los hinchas aprehendidos. Imagen: Policía de la Ciudad.

Esta manifestación de discriminación y antijudaísmo no es la primera vez que ocurre dirigida contra los hinchas del equipo de Villa Crespo, que en varios episodios fueron víctimas de las expresiones de odio no solo de los seguidores de All Boys sino de otras entidades deportivas.

