Entre los candidatos a diputados del espacio de Javier Milei, se destaca la periodista Marcela Pagano y, en la lista que ésta encabeza, el dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Pablo Ansaloni quien en 2012 tuvo unas declaraciones polémicas que fueron publicadas este viernes por Carlos Maslatón en Twitter.

En el video -que el propio Maslatón publicó pero fue borrado momentos más tarde- se lo puede escuchar a Ansaloni en una videoconferencia profesando un discuros claramente antisemita: "Estamos más unidos que nunca, nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. O por ahí son como los judíos, que no tienen patria, o a quién represento, Yo sí se a quien represento”, afirma el candidato a diputado de La Libertad Avanza en la grabación.

Ansaloni había estado en un disputa por la conducción de la UATRE allá por el 2021 el exlegislador y el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, al cual le intervino el mandato y designó nuevas autoridades.

"Desastre, le avisé a Javier Milei que no metiera ni neonazis ni antijudíos en las listas. Pero no hay caso. Este sujeto Ansaloni va quinto diputado por Provincia. Logrará la banca con el 12% de los votos. 'Los judíos no tienen patria', dice", sostuvo Maslatón en un mensaje publicado en la red social Twitter junto al video con esas expresiones del ahora precandidato por el espacio liderado por Javier Milei.



Quien es Pablo Ansaloni

Ansaloni es dirigente del Partido Fe y asumió como diputado nacional en 2017 por Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio).

Abandonó el bloque macrista tras las elecciones presidenciales de 2019, formando parte del bloque Unidad Federal y Desarrollo, encabezado por el diputado mendocino José Luis Ramón.

En enero de 2012, cuando se difundieron estas declaraciones de carácter antisemita por parte de Ansaloni, el secretariado nacional de UATRE resolvió expulsarlo por sus "repudiables" dichos.