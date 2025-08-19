Horas después de su convocatoria a la Selección Mayor, se oficializó el nuevo destino de Claudio "Diablito" Echeverri. Sin lugar en el Manchester City de Inglaterra, el atacante de 19 años jugará esta temporada en el Bayer Leverkusen alemán, donde se encontrará con el campeón del mundo Exequiel Palacios, también exRiver.

La operación es un préstamo sin opción de compra, a la vez que el club alemán se hará cargo de la totalidad del salario del chaqueño, quien así no completará su primera temporada en el fútbol inglés.

Comprado por el City a inicios de 2024 y cedido por todo el año en River, Echeverri llegó a la Premier League en enero de 2025 pero apenas pudo sumar minutos sobre el final del semestre: debutó en la final de la FA Cup, ingresando a los 76 minutos en la derrota 1-0 con Crystal Palace, en una decisión llamativa de Pep Guardiola; a los días jugó 5 minutos en el 2-0 ante Fulham por la última fecha de la Premier; y sorprendió al ser titular en el Mundial de Clubes en el 6-0 a Al-Ain, donde convirtió un gol de tiro libre y salió en el entretiempo por lesión. En resumen: un gol en 64 minutos, repartidos en tres partidos.





El Diablito viajará este martes por la noche a Alemania para someterse a la revisión médica, firmar contrato y ser presentado oficialmente como refuerzo del último subcampeón de la Bundesliga (venía de ganar su primer título de liga en la 2023-24).

Vale recordar que el Leverkusen viene de vender a su gran figura, el volante ofensivo Florian Wirtz, al Liverpool por 125 millones de euros. Echeverri intentará ocupar ese hueco aunque, al llegar a préstamo, correrá un poco de atrás respecto de dos refuerzos de este mercado para esa posición: el estadounidense-alemán Malik Tillman (comprado al PSG por 35 millones) y el argelino-alemán Ibrahim Maza (12 millones al Hertha Berín).

El Leverkusen tiene como entrenador al neerlandés Erik ten Hag, quien llegó al equipo tras un semestre de descanso luego de su largo y decepcionante ciclo de dos años en el Manchester United. En el conjunto alemán también juegan el defensor ecuatoriano exTalleres Piero Hincapié y el delantero exVélez Alejo Sarco.

Mientras tanto, el préstamo abre un interrogante respecto a su participación en el Mundial Sub 20 de Chile, a disputarse entre septiembre y octubre. Mientras que en el City estaba prácticamente asegurado que lo liberarían, ahora su presencia dependerá de la decisión de los alemanes.