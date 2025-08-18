La Selección Argentina ya tiene su lista preliminar de convocados rumbo a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026: el astro y capitán Lionel Messi encabeza la citación de Lionel Scaloni para los encuentros ante Venezuela y Ecuador, que tiene entre sus principales novedades la primera convocatoria del volante Alan Varela y del delantero José Manuel López.

El de López es quizás el nombre más sorpresivo de la nómina, aunque su presente de artillero letal ratifica su elección para los partidos clasificatorios al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero de 1,90 metro y 24 años llegó al Palmeiras en 2022 procedente de Lanús y desde entonces sumó 156 partidos y 47 goles. Es, junto a Leandro Paredes (Boca) y Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (River), el único otro futbolista de un club sudamericano que aparece en la prelista del DT de Pujato.

Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y quien debutó en la última doble fecha eliminatoria ante Chile convirtiéndose en el futbolista más joven en jugar en la Selección Mayor por un partido oficial, recibió su segunda citación y se suma a un grupo de figuras juveniles que atraen la mirada de Scaloni. Junto a él, aparecen Julio Soler (Bournemouth), Claudio Echeverri (Manchester City) y Nicolás Paz (Como 1907). También Valentín Carboni, quien evidenció un buen nivel en el Mundial de Clubes con el Inter de Milán y debutó en el Genoa -a préstamo- con un gol el viernes pasado ante el Vicenza por la Copa Italia.

La prelista de 31 convocados incluye a 18 de los jugadores que integraron el plantel campeón del mundo para los partidos ante Venezuela, el 4 de septiembre en el Monumental, y ante Ecuador, como visitante el 9 de septiembre en Guayaquil. El gran ausente del anuncio es Enzo Fernández, quien fue expulsado ante Colombia en la última presentación de la Scaloneta en las Eliminatorias y fue sancionado con dos fechas de suspensión. Por su parte, Rodrigo De Paul recibió su primera citación ya como futbolista del Inter Miami, donde juega junto a Messi desde el pasado 30 de julio.

Además de los ya mencionados, la prelista se completa con los siguientes jugadores: los arqueros Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella); los defensores Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Facundo Medina (Marsella); los mediocampistas Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Thiago Almada (Atlético) y Giovani Lo Celso (Real Betis); y los delanteros Giuliano Simeone (Atlético), Ángel Correa (Tigres), Julián Álvarez (Atlético), Nicolás González (Juventus) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

El cuerpo técnico de la Selección ya clasificada al próximo Mundial junto a Brasil y Ecuador, planea recortar dos o tres nombres de esta lista para conformar el plantel definitivo que cierre su participación en estas Eliminatorias Sudamericanas.