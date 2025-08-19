La madre de Ian Moche, el niño con autismo que el presidente Javier Milei decidió atacar por redes sociales, habló en la 750 acerca del fallo judicial que rechazó el pedido de la familia del joven para que el mandatario borre un tweet por el que Ian fue agredido por los seguidores de La Libertad Avanza.

Consultada acerca de cómo recibieron el fallo del juez Alberto Osvaldo Recondo, Marlene Spesso sostuvo que su hijo, Ian, dijo que “si salía a favor, creía en la justicia, sino, sería una injusta justicia”.

“Andrés Gil Domínguez (el abogado constitucionalista que presentó el amparo) nos planteó que esta era una posibilidad”, agregó.

La madre del joven autista lamentó el hecho y lo tildó de “muy doloroso” ya que “no piden mucho”, solo que el presidente Javier Milei borre el retweet de esa publicación.

“No sería tan complicado, pero para el juez el derecho a la libre expresión está por encima de un menor y el derecho de las infancias también está por debajo del Presidente”, dijo, al mismo tiempo que insistió que este fallo no le sorprende por los “antecedentes” del magistrado.

En este sentido, para la madre, lo que más le dolió a Ian fue “lo que viene detrás” del tweet del presidente.

“Ayer un diputado publicó, retuiteó, “la tenés adentro autista boludo y tu vieja también”. Lo hizo Agustín Romo, diputado de La Libertad Avanza”, afirmó.

“Ayer una mamá me decía algo cierto: que se dejen ver, porque la gente necesita ver quiénes son. ¿Quién le puede decir boludo a un niño autista y verlo como gracioso? Lo peor que tiene su presidente no es su violencia, sino su séquito. Eso me preocupa mucho”, cerró.

El fallo en contra de los derechos de Ian Moche

"¿El presidente, agredió al menor? Me anticipo a decir que discrepo con el alcance que en la demanda se le confiere a la publicación referida. No encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio del interés superior del mismo, en la medida que se expone", dice la resolución, firmada por el juez Alberto Osvaldo Recondo.

De esta forma, el magistrado le dio la razón al presidente Milei, quien días atrás se negó a eliminar el posteo argumentando que acceder al pedido del niño limitaría su libertad de expresión, al tiempo que se justificó diciendo que el mensaje se difundió desde su cuenta personal y que Ian Moche, en su rol de activista, debía aceptar el debate.