La actuación de Central en los próximos dos partidos del equipo, el miércoles con Godoy Cruz y el domingo ante Barracas Central, definirán el futuro de Miguel Russo al frente del equipo. Las dudas sobre el entrenador para el segundo semestre del año germinaron por el bajo nivel que mostró el canaya luego de obtener la Copa de la Liga el pasado mes de diciembre. Y para estos encuentros relevantes el DT debe definir si Marco Ruben aparece como titular. Hoy el plantel hace fútbol y luego viaja a Mendoza.

El título de diciembre y los clásicos ganados llevaron a Russo a un estado de gracia e inmunidad ante el hincha, por lo que nunca habrá reprobaciones desde las tribunas del Gigante para su figura. Pero el presente del equipo obliga a la dirigencia a evaluar qué hacer con el plantel superior para el segundo semestre del año. La permanencia de Russo está en duda por el mal año del equipo. Se vio un Central que perdió mucho, no tuvo protagonismo en la pasada Copa de la Liga, no inició bien Liga Profesional y no se mostró competitivo en Copa Libertadores para soñar con avanzar en el torneo. Jugó muy mal ante el débil Caracas en Venezuela y la pasó peor ante Atlético Mineiro de local. El conjunto de Russo no muestra señales de reacción ni de recuperación y eso es lo que mantiene inquieta a la dirigencia.

Lo que podrá hacer Russo es mejorar la conyuntura del canaya si termina el primer semestre con buenas actuaciones. El primer examen es mañana ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido se jugará desde las 17 sin público local a consecuencia de los incidentes que sus hinchas protagonizaron en la suspensión del partido con San Lorenzo. Hoy Russo en práctica de fútbol en Arroyo Seco probará los regresos de Damián Martínez y Carlos Quintana en defensa. En el mediocampo podría volver Kevin Ortiz pero no así Tomás O’Connor, a quien se le detectó una hernia inguinal y deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Su recuperación será rápida y se espera que el juvenil esté disponible para los partidos de 16avos de final de Copa Sudamericana ante Inter de Brasil agendados para el 17 y 24 de julio. En ataque, en tanto, el interrogante se mantiene sin dilucidar en cuanto a la presencia de Ruben como titular ante los mendocinos. En ese caso el que saldrá de la formación es Agustín Módica dado que Enzo Copetti llegó como refuerzo a pedido del propio entrenador.

El domingo, a su vez, será el segundo examen para Russo. Pero en este caso con el objetivo de clasificar a los octavos de final de Copa Argentina. El canaya jugará ante Barracas Central. Buenas actuaciones y triunfos dejarán a Russo mejor parado ante la dirigencia canaya para planificar el segundo semestre del año. Si no aparecen señales positivas del equipo la situación de Russo entrará en crisis. La ascendencia de Russo en el hincha ubica a los directivos ante una situación extraordinaria, pero hay decisión de evitar que el canaya extienda a la segunda parte del año el mal primer semestre.