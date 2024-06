Fernando Szereszevsky fue noticia por ser uno de los pilares de la complicada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y por el motivo que dio para su renuncia: irse de gira con los Ratones Paranoicos. Sucede que Szereszevsky (en adelante, FS) fue, además de vocero del menemista Alberto Kohan, manager de bandas durante décadas, y ahora deja la función pública para volver al rock, en pleno escándalo por los alimentos no repartidos. En medio de su salida, se difundió una serie de informes de auditoría del Mercado Central que lo señalan como responsable de una serie de irregularidades en gastos de representación y licitaciones de cuando era gerente en el Mercado Central durante el Gobierno de Alberto Fernández. Cerca del funcionario saliente, señalan que esa denuncia fue parte de una guerra interna entre kirchneristas y albertistas por ocupar la presidencia del Mercado Central. Alegan que, en medio de esa pelea, "le hicieron una cama" con esos informes y contraatacaron con el documento del sumario interno, que concluyó en que no hubo hechos de corrupción comprobables. No obstante, hoy existe una causa penal todavía abierta.

FS comenzó su asesoría a Pettovello como su jefe de prensa, pero rápidamente pasó a ser el titular de la Unidad Gabinete de Asesores. El equivalente a un jefe de Gabinete. Durante estos tumultuosos meses, fue una de las personas en las que se apoyó la ministra, pero decidió finalmente renunciar para volver a su otro oficio, manager de bandas de rock.

Las denuncias

En medio de sus salida, reflotaron una serie de informes de auditoría de su época como gerente en el Mercado Central. FS ocupó primero ese lugar por sus contactos menemistas, y lo volvieron a llamar durante el Gobierno de Alberto Fernández, cuando el presidente del Mercado Central era Nahuel Levaggi y el vice, Anibal Stella.



En 2022, una serie de informes de auditoría interna le apuntaron a FS por irregularidades en las contrataciones de empresas como Todo Música, Bulones Coiro S.A. y Trisur Electromecánica SRL. En todos los casos, los informes presentan datos de redes sociales para buscar demostrar que había "presupuestos presentados como si fuesen de distintas empresas pero que provienen de la misma firma", o bien "lazos de cosanguinidad" entre los distintos oferentes.



Otro de los informes indica una serie de irregularidades en los "gastos de representación" que "no están comprendidos los gastos dirigidos a la masa de consumidores potenciales tal como gastos de propagada, ni los viáticos y gastos de movilidad". Entre otras cosas, señalan compras en 2020 y 2021 de alimentos que fueron adquiridos en supermercados, carnicerías, pescaderías, casas de pastas y entregas a domicilio, algunos de ellos llevados a cabo en Mar del Plata. También gastos por la compra de cápsulas de café de la marca Nespresso; gastos realizados en días y horarios no laborales o feriados en la Costa Atlántica. Y además, compras de ropa, cosméticos, fundas de celular, artículos para el hogar y combustibles.



Todos los gastos, actualizados por inflación, darían un total que supera los siete millones de pesos.



La defensa



Cerca del exfuncionario, indicaron que esas denuncias fueron parte de una guerra sin cuartel entre kirchneristas y albertistas en el Mercado Central, y particularmente, entre Levaggi y Stella. Y dieron a conocer otro documento, el sumario interno que siguió a esas denuncias en 2022. En este otro documento, que llevó adelante el jefe de auditores Daniel Gualano advierte que las denuncias fueron escritas con fórmulas llamativamente fuera de lo normal, haciendo investigaciones por fuera de lo habitual para un auditor (ejemplo: revisar redes sociales, armar cuadros de relaciones como hace la AFI para el entrecruzamiento de llamadas telefónicas) y que no se guardó el secreto de sumario. Pero, advierte en sus conclusiones, "no surgen indicios vehementes que hagan sospechar de una situación" de corrupción.

En el mismo sumario, indica que le llamó la atención como se elaboraron los informes contra FS porque "funcionarios han aunado voluntades para investigar a un tercero sin que haya existido un acto administrativo que lo dispusiera". También que en el transcurso del sumario, se encontró con que había funcionarios que fueron presionados para sumarse a la denuncia. Por ejemplo, el jefe de la División de Asuntos Judiciales, Gastón Laigle declaró que Marina Pirro, jefa de Asuntos Legales (y partidaria de Stella), lo presionó y le gritó sobre FS: "Tu amigo es chorro y vigilante y lo voy a meter en cana".



Y, en el mismo expediente, FS hizo su defensa: dijo que un contador llamado Gustavo Maggio vino a asesorarlos por pedido de él en cómo manejar las contrataciones en momentos de cuarentena, pero que en realidad estaba buscando conseguir información y documentos para luego denunciarlo. Además, Maggio le daba recomendaciones como contador: primero le decía que no hacían falta los tickets para justificar gastos de caja chica, luego le recomendaba que juntara tickets de lo que fuera. También indicó que Stella lo perseguía y dio a entender que está detrás de las denuncias en su contra.



En el transcurso del sumario, Stella presentó los informes ante el fuero penal y se abrió una causa, que hoy continúa sin un veredicto.