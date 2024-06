TODOS LOS FUEGOS EN FELIZA

Este jueves comienza el ciclo de cine-debate coordinado por Belén De Martino y Maite Iparraguirre en el que se abordan proyecciones sobre temas relacionados con la comunidad LGBT, con el objetivo de pensar y reflexionar sobre cómo el cine nos mira y representa mediante la pantalla. Este jueves se proyecta "Boy Meets Girl" de Eric Schaeffer, una comedia romántica divertida y tierna que explora lo que significa "ser un hombre" o "una mujer de verdad" y lo importante que es vivir una vida valiente evitando que el miedo se interponga en el camino. Entrada a la gorra. Jueves 13 de Junio a las 18:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

JORNADAS DE EMPLEO TRANS EN MOCHA CELIS

Vuelven las Jornadas de Empleo Trans organizadas por el Bachillerato Mocha Celis, realizadas en el marco del programa #EmpleoTrans. Los encuentros son colectivos y están pensados para el acompañamiento y la permanencia de personas TTNB en el empleo formal, con la idea de colectivizar experiencias, sacarse dudas y pensar estrategias para garantizar la permanencia en los puestos de trabajo y abordar herramientas prácticas sobre plataformas de búsqueda de empleo como LinkedIn, ZonaJobs, etc. Para inscribirse y despejar dudas se puede escribir por Instagram: @mochacelis. Jueves 13 de junio de 17 a 19 en el Bachillerato Mocha Celis, Jujuy 748.

FIESTAS

Club 69 Súper Sábado. Celebrá el mes del Orgullo con la fiesta más descontrolada junto a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los nuevos Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 15 de junio a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

Fiesta Lasser. Se viene una nueva edición de la fiesta con un especial para Divas y Divos junto a un show en vivo de Gaby Bex y muchas sorpresas. Más info en Instagram: @fiestalasser. Sábado 15 de junio a las 20 en Puticlú, Marcelo T. de Alvear 980.

TERTULIAS

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Vuelve a las tablas el show de música, coplas, poesía y mucho más, comandado por Susy Shock y su bandada voladora, para reencontrarse, cantar, bailar en grupo y abrazarse mucho. Conduce Garnier. Entrada por orden de llegada y a la galera. Viernes 14 de junio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Inmemorial. Segunda edición del Ciclo de poesía TTNB que busca generar redes entre artistas de la comunidad de diferentes generaciones, cimentando las bases para una sociedad en donde quepamos todes. Leen Mateo Diosque y Vir del Mar, con música de “Yo soy Gilda”, tributo acústico a Gilda por Sofía Diéguez, Lele Ielush y Nito Carelli. Evento a colaboración. Viernes 14 de junio a las 19 en el espacio del Archivo de la Memoria Trans, Ciudad de la paz 1271.

Gori y Andi Nachon. Se presentan en "Martes de Poesía y Música" con entrada libre y gratuita: el punk de los iniciales poemas adolescentes de Andi podrían haber rimado perfectamente con el hardcore de las primeras bandas de Gori. Ahora, las más dos décadas del rock y el glam de su grupo Fantasmagoria seguramente estarán en sintonía con el similar arco temporal que retrata la poesía reunida de Nachon. Martes 18 de junio a las 19:30 en el CCEBA, Paraná 1159.

Placera. Nuevo encuentro del ciclo de entrevistas conducido por Tati Español. En esa oportunidad, la charla estará centrada en "La estafa de la feminidad" junto a Lala Pasquinelli, con un libro que es una denuncia, una pregunta, millones de preguntas, una forma de hackear los mandatos y correrse de lo que nos impusieron al nacer. Entrada al sobre. Jueves 13 de junio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Cross Dreamers. Nueva función del ciclo de cine fetichista "Encadenadxs", en esta oportunidad", con la proyección del film de Sole Velasco: la historia de vida de Ornella, Mabel, Mirna y Paula, hombres que durante toda su vida practicaron el cross-dressing a espaldas de sus familias, esposas e hijxs y su fascinación por lo femenino, los años de culpa y el miedo que las ha llevado a tener una doble vida, hasta que todo comienza a cambiar. Jueves 13 de junio a las 20 en la Tribu Mostra, Lambaré 873.

IV Cinefestival Internacional de Ecoperformance. Con 60 obras de 34 países entre la intersección del cine, las artes perfomáticas y la ecología, el festival promueve proyecciones de películas de artistas multidisciplinarios que investigan las tensiones entre el medio ambiente, el cuerpo, y la ancestralidad, en paisajes naturales, urbanos y virtuales. Entrada libre y gratuita por orden de llegada. Programación completa en Instagram: @espaciotoletole. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de junio desde las 19 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

20.000 especies de abejas. Se proyecta la película de Estibaliz Urresola Solaguren en el marco de la 7° edición del FINCA - Festival Internacional de Cine Ambiental: Cocó, que tiene ocho años, no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Todes insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce allí. En las vacaciones, su madre llevará a sus tres hijes a la casa donde viven su madre y su tía, una casa donde se crían abejas. Estas mujeres se verán obligadas a enfrentarse a sus dudas y temores. Sábado 15 de junio a las 19 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

El silencio de los hombres. El cine del Conti proyecta el film de Lucía Lubarsky, un documental que observa hacia dentro de su esfera privada para vislumbrar lo público de los mandatos de género. Entrada libre y gratuita. Jueves 13 de junio a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Julia no te cases. El documental de Pablo Levy toma de archivos fotográficos, videos caseros y audios grabados sin el consentimiento de Julia Azar, madre del director, para construir un duro relato en el que lo público y lo privado conviven bajo una misma esfera: una mujer que se casó a pesar de tener muchas dudas y que nunca se cansó de buscar su propia felicidad. Sábado 15 de junio a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

RECITALES

Los Besos. La banda liderada por la poeta y música Paula Trama invita a sus "Veladas Nadie Duerma", que durante tres noches de mini conciertos íntimos con canciones de todos los tiempos presentará su nuevo libro cancionero "Nadie Duerma", con el cierre de DJ Set a cargo de Carla Crespo. Jueves 13, viernes 14 y domingo 15 de junio a las 19:30 en Planta Inclán, Inclán 2661.

Maya Aimaretti. La cantante y compositora presenta su primer disco solista: “La combinación de los Métodos”, para sumergirse en un viaje suave, profundo y potente durante su nuevo concierto. Nueve temas inéditos de su autoría que conforman su álbum debut como solista, junto a otras canciones de su historia musical que comenzó a mediados de los noventa, como emergente de toda la movida de artistas de la disidencia. Sábado 15 de junio a las 21 en el Cultural Moran, Pedro Morán 2147.

Universo Bléfari. Llega un concierto especial en el marco del Ciclo Visage, para celebrar la música de la artista Rosario Bléfari, ícono del Rojas, pionera y referente ineludible y gran fuente de inspiración. Las cantautoras Florencia Ruiz y María Ezquiaga presentan el "Cancionero Bléfari" con la compañía de Sol Bassa y Mariana Bianchini como artistas invitadas. Entrada gratuita. Martes 18 de junio a las 20:30 en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038.

MUESTRAS

Voguers. Inaugura el proyecto Ballroom con pinturas de Daniela Abbate que se podrán ver hasta el 12 de julio. El corpus de obra forma parte de una investigación en constante movimiento acerca de las transformaciones y de cómo éstas se encarnan en lxs cuerpxs, mediante dibujo, pintura, fotografía o video, para abordar temas relativos a categorías asociadas a “lo femenino”, lo dado y lo impuesto, reinventar nuevas resonancias e interrupciones. Habrá invitades y DJs del ambiente Ballroom. Inauguración: viernes 14 de junio a las 19 en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201.

TEATRO

Entramadas en Resistencia. Continúa el festival teatral organizado por Emma Yorio junto a Eleonora Lotersztein, en el cual en todas las obras las mujeres son protagonistas absolutas. Este sábado es la segunda y última función de "Custodiando a la Tao Lao" con actuación y dirección de Paula Lopippi y texto dramático de Rafael Freda y Emma Yorio. Sábado 15 de junio a las 21 en La Gloria Espacio Teatral, Yatay 890.

Kabaret Elektro Pank. Nueva función del show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Viernes 14 de junio a las 22:30 en La Greco Bar, Perú 269.

A un paso del tiempo. Última función de la temporada del nuevo espectáculo de Irene Goldszer en voz y guitarra con Pablo Potenzoni en batería, que fusiona música y escena e introduce de manera poética la Lengua de Señas Argentina (LSA). Por medio de canciones, relatos, gestos, el silencio y la relación con el espacio escénico, se superponen las distintas capas de texturas sonoras y visuales que dejan entrever, como a través de las rendijas de una persiana, que es posible ver la música. Jueves 13 de junio a las 21 en el Galpón de Guevara, Guevara 326.