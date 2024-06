El Gobierno de Javier Milei sigue demostrando que vive en una realidad paralela. Ahora se conoció que, con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y toneladas de comidas aun retenidas y comedores sin alimentos para repartir, el ministerio de Defensa hizo una millonaria compra gourmet para los altos mandos militares. La lista incluyó desde salmón rosado y bife de chorizo hasta papas noisette y picada con jamón crudo y salame milán.

Así, mientras sigue sin resolverse el escándalo de los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, se conoció que el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri gastó más de $200.000.000 en comida para los jefes de las fuerzas.

La información surge de una licitación pública que es de acceso libre en el portal comprar.gob.ar (compra 72-0095-LPU23, expediente EX-2023-148142309--APN-DAF#EMCO titulado “Adquisición de víveres frescos y secos para lasa dependencias del Emcffaa"), pero que tomó relevancia pública cuando un periodista de El Destape le pidió mayores detalles sobre la compra gourmet al vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa.

Adorni, descolocado, no supo qué responder. No dijo esta vez que estaba con sueño, sino que quedó en averiguar a qué se debía la compra. Enterado o no de comestibles comprados por Petri para que sean degustados por los militares, Adorni no quiso líos y la tiró a la tribuna. "No, no tengo… me acabo de enterar por vos, digamos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta a ver a qué se debe la compra. Como siempre hago con ustedes, tomo por bueno lo que me decís, entiendo que está en portal Comprar. Te averiguo y te lo comunicamos", se limitó a contestar.

La adquisición de alimentos lleva la firma del brigadier general Xavier Julián Isaac, a quien Javier Milei y Petri promovieron al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y está destinada a los oficiales de alto rango.



Según puede observarse en el portal, las compras en carnicería superan los $90.000.000 e incluyen nalga, cuadril, matambrito de cerdo, peceto, carré de cerdo, milanesas, roast beef, chorizo y chinchulines.

También se compró una amplia variedad de quesos -muzzarella, fresco, tybo, sardo, crema bajas calorías, roquefort, untable y rallado-, galletitas, caramelos, dulce de batata y membrillo, alfajores, bizcochuelo, dulce de leche, helados, flanes y barritas de cereal de manzana y ciruela.

A continuación el detalle publicado en el portal, con la cantidad y el valor de algunos de los alimentos que disfrutan Isaac y sus compañeros armas, mientras la tropa se dedica a repartir -de modo espasmódico- la leche en polvo que el Ministerio de Capital Humano mantenía retenida en galpones, en una de las crisis económicas más severas que atravesó el país:

84 kilos de Salmón Rosado por $3.158.400

203 kilos de Bife de chorizo por $2.309.125

383 kilos de Asado por $2.245.875

209 kilos de Bife con lomo por $1.460.910

456 kilos de Vacío por $3.939.840

209 kilos de Colita de cuadril por $2.026.464

40 kilos de queso parmesano por $701.720

80 hormas de queso sardo por $702.560

Más de 500 kilos de jamón cocido por $3.664.980

Salame de milán por $795.528

84 kilos de jamón crudo por $1.419.600

Panceta Ahumada por $1.742.755

333 kilos de Papas Noisette por $2.517.480

La licitación para la compra de alimentos para el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y dos áreas que están bajo su órbita, el Centro de Entrenamiento de Conjunto para Operaciones de paz y el Comando Antártico, era por 3 meses. De este modo, la cartera estaría pronta a encarar una nueva licitación alimentación gourmet.

Por el momento, Petri no dio explicación alguna sobre los lujos que se permite su cartera.