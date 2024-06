Cómo es el proyecto en disidencia que mandó Lousteau

Por Miguel Jorquera

El oficialismo también tiene la mira en el dictamen que presentó Martín Lousteau, que no contempla las facultades delegadas y tiene muchos cambios del proyecto original. Y aunque consideran que la propuesta no prosperará, LLA teme que, en cambio, pueda cosechar voluntades para hacer trastabillar algunos artículos. Especialmente, si UxP se pliega con el objetivo de intentar alcanzar dos tercios de los votos (48 senadores) y de esa manera bloquear que Diputados insista con la media sanción porque oficialismo y aliados no podrían conseguir esa mayoría especial en la Cámara baja.

De todas maneras, no toda UxP confía en esa estrategia legislativa. Algunos opinan que si es difícil conseguir 37 votos para el rechazo de las leyes (tiene 33 senadores propios), más complejo será alcanzar dos tercios para respaldar algunos artículos con modificaciones. Igual, habrá que ver cómo se desarrolla el debate y se acomodan las fuerzas en el recinto.

Ante la amenaza que representa la jugada de Lousteau para el Gobierno, los gobernadores radicales salieron a cruzarlo. Desempolvaron el logo de JxC y lograron reunir a los mandatarios elegidos bajo el sello de alianza macrista para emitir un documento alineado con la Casa Rosada. El texto no sólo le apunta a Lousteau, sino que también es una advertencia para el senador y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, quien siguió los pasos del titular de la UCR en contra del mega DNU.



Otro frente para los libertarios son los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que no responden incondicionalmente a Claudio Vidal. Junto a Abad, son los tres senadores que pondrían en peligro la mayoría que la Rosada confiaba conseguir.

