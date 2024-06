El gobierno de Javier Milei anticipó que avanzará de cualquier manera con la venta de las empresas estatales que ayer fueron excluidas del listado de privatizaciones negociado con senadores de la oposición, para conseguir la aprobación de la Ley Bases.

“Vamos a insistir con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y etcétera”, puntualizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a horas de haber pactado lo contrario en el Congreso de la Nación.

La declaración del jefe de los ministros demuestra la deslealtad del Gobierno frente a los sectores dialoguistas con los que pactó concesiones y cambios en la mentada ley ómnibus.

Francos aclaró que si bien esas empresas quedaron afuera del listado de privatizaciones incluido en la Ley Bases, el oficialismo intentará por otros carriles venderlas del todo o en parte.

“Una cosa es que las privatizaciones no se hayan aprobado en esta ley”, pero eso no quiere decir que no se pueda “presentar proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización”, explicó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

La maniobra privatizadora será, entonces, a través de nuevos proyectos que intentarán sumar el apoyo de socios políticos y eventuales aliados en las provincias.

Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado fueron las estatales que La Libertad Avanza resignó del listado de empresas a vender. De esta manera, las que por la Ley Bases sí correrán la suerte de privatizarse o concesionarse serán AYSA, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE y Energía Argentina.

“Quedaron cosas en el camino que trataremos de recuperar en Diputados"

Pero este no será el único tema en el que el Gobierno intentará recuperar terreno. Como la ley volverá a Diputados para cerrar definitivamente los cambios incluidos en el texto aprobado anoche, Francos anticipó que la idea es también recuperar terreno.

“Quedaron cosas en el camino que trataremos de recuperar en Diputados cuando el proyecto vuelva allí”, subrayó el jefe de Gabinete y citó como ejemplo “Ganancias y bienes personales”.

Ambos impuestos fueron también moneda de cambio con senadores provinciales. Sobre todo con los patagónicos, que negaron su voto a favor hasta que el gobierno cedió en apariencia.

Según Francos, cuando el retorno del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que habían quedado excluidos de ese pago se votó en Diputados, “hubo legisladores que estaban convencidos de lo que hacían”.

A esa voluntad apelará nuevamente Francos, que negó que la Ley Bases sea una “ley desguazada”.

Para ello, anticipó, volverá a negociar en Diputados. “Soy una persona de diálogo que quiere construir, pero para poder hacerlo en conjunto hay que desatarse de posiciones ideológicas con ganas de destruir todo”, aseveró.

Por este motivo y a pesar de las modificaciones, Francos sostuvo que la sanción de la ley “no deja de ser un triunfo impresionante” para el gobierno de Javier Milei. “Es cierto que esta ley no soluciona todos los problemas de la Argentina apero es una herramienta que nos va a permitir avanzar en temas pendientes”, admitió.