A menos de un mes de recuperar la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Ramiro Marra perdió a tres legisladores y deberá pelear para quedarse con el nombre. La diputada libertaria María Pilar Ramírez anunció durante la sesión de este jueves la ruptura del bloque y la conformación de otro que presidirá ella y en el que la acompañarán los legisladores Lucía Montenegro y Leonardo Saifert.

"Hemos decidido constituir un nuevo bloque bajo la denominación de "La Libertad Avanza", sentencia la nota que unge como titular del bloque a Ramírez y destaca que "la legitimación para el uso del nombre de 'La Libertad Avanza'" surge de una nota enviada a la presidencia de la Legislatura por la Junta Promotora y por la apoderada del partido político presentada el 5 de junio.

La diferencia de los mileistas volvió a resolverse con una pelea en pleno recinto, "la verdad es que me da vergüenza y les pido disculpas a todo el cuerpo colegiado y a los porteños", dijo Marra. Respecto del nombre que tendrán ambos bloques, el youtuber aseguró que peleará por mantener la denominación "La Libertad Avanza" y que se resolverá en la Junta de Ética.



El broker sin matrícula había vuelto a la presidencia del bloque en la sesión del 16 de mayo. Ese día, Marra junto a los legisladores Edgardo Alifraco, Sandra Rey, Eugenio Casielles y Jorge Reta, elevaron una carta a la vicejefa de gobierno porteña y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, para informar el cambio. Entonces, Ramírez calificó la decisión de "improcedente" y abrió un reclamo ante la la Junta de Interpretación y Reglamento de la Legislatura.

Este jueves, Marra recibió la misma respuesta. Ramírez elevó una carta a la presidencia de la Legislatura anunciando que rompía el bloque junto a los otros dos legisladores. "Me enteré por esta nota recientemente leída. Están haciendo las cosas mal porque no me llamaron, no tuvieron el honor de venir a hablarlo", confesó Marra, criticando lo mismo que un mes atrás había hecho él.

Y siguió su interpretación de la interna libertaria en tono influencer: "¿Saben la sensación horrible que uno siente cuando se ve totalmente decepcionado por gente que trabajó junto a uno en una campaña política, que le pedían fotos a uno para poner en redes sociales?".

Marra se quedó con la presidencia del bloque porteño tras no conseguir ningún cargo en la Casa Rosada, pero, a principios de marzo y por decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los integrantes del bloque porteño acordaron quitarle la silla al "broker" para ungir a Ramírez, mujer cercana a Karina y con experiencia en empresas del Estado durante las gestiones kirchneristas.



El legislador batalló para volver a la presidencia (y por conseguir el rol de "asesor" de Milei) y lo consiguió cuando el bloque libertario sufrió el simbronazo de la pelea en la Cámara de Diputados con Oscar Zago; que amenazó que romper también el bloque porteño con dos legisladores que le responden: Edgardo Alifraco y Sandra Rey. La vuelta de Marra lo evitó, pero abrió un frente con la legisladora Ramírez.

"¿Para eso se metieron en política para discutir presidencias de bloque?", lanzó la pregunta retórica durante la sesión de la Legislatura en la que se volvieron a ventilar las internas libertarias.