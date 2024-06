En un acto de protesta, el primer retrato oficial del rey Carlos III desde su coronación fue vandalizado por activistas de los derechos de los animales en la galería Philip Mould en Londres. El incidente, protagonizado por miembros del grupo Animal Rising, sorprendió a los visitantes que estaban este martes en el museo.

En un video publicado por Animal Rising, se ve cómo dos activistas se acercan rápidamente a la pintura y colocan la imagen de Wallace, un personaje de la famosa franquicia animada "Wallace y Gromit", sobre la cabeza de Carlos III. Acompañando la imagen, los activistas pegaron un mensaje que decía: "Sin queso, Gromit. ¡Mira toda esta crueldad en las granjas de RSPCA!", en referencia tanto al amor del personaje por el queso como a la presunta crueldad animal en varias granjas certificadas por la Royal Society for the Protection of Animals (RSPCA).



Daniel Juniper, uno de los activistas involucrados, justificó la elección de utilizar la imagen de Wallace. "¡Dado que el rey Carlos es un gran admirador de Wallace y Gromit, no podríamos pensar en una mejor manera de llamar su atención sobre las horribles escenas en las granjas aseguradas por RSPCA!", afirmó Juniper.

A pesar de la aparente gravedad del acto, desde Animal Rising aseguraron que la pintura no sufrió daños permanentes. "Los carteles se fijaron rociando agua sobre la bolsa y se pueden quitar fácilmente sin causar daños a la pintura", explicaron en un comunicado.



La obra de Yeo

El retrato, obra del renombrado artista británico Jonathan Yeo, mostraba al rey Carlos III vestido con uniforme militar rojo, y acompañado solo por una mariposa en el hombro. La obra está enmarcada en un intenso color rojo que acompaña la figura del monarca y se repite en el fondo.



El artista británico Jonathan Yeo, autor de la obra. (Foto: AFP)

El retrato del rey debía estar en exhibición pública gratuita hasta el 21 de junio, permitiendo el acceso sin necesidad de reserva previa. Sin embargo, tras el incidente, el futuro de la exhibición quedó en duda.

Seguí leyendo: