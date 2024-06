A nueve años de su última edición en nuestro país y luego de varios rumores, se confirmó el regreso de la Creamfields Argentina, uno de los eventos de música electrónica más emblemáticos. ¿Cuándo se realizará el festival, dónde y qué se sabe hasta el momento sobre las entradas?



"Happiness is back! Confirmado", publicó el perfil de la productora Fenix Entertainment Group y la cuenta oficial de Creamfields Argentina, adjuntando una imagen con la leyenda "SAVE THE DATE".

Los organizadores prometieron, según el posteo, un evento con un "nuevo formato", ya que contará con dos días de festival y en horario vespertino.

Fechas y horarios confirmados de la Creamfields Argentina 2024

El evento contará con un novedoso formato de dos días de festival, que se realizarán el sábado 16 y domingo 17 de noviembre, previo al feriado del lunes 18 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.

Además, el horario de las jornadas de música no será de noche ni de madrugada como en las ediciones anteriores, sino que se realizará de 13 a 0 horas, según confirmaron los organizadores en el breve comunicado.

El festival también estará presente en Brasil (una sola fecha, el viernes 15 de noviembre), mientras que Chile compartirá la doble jornada con Argentina (el sábado 16 y domingo 17).



Entradas para la Creamfields Argentina 2024

Tanto las redes sociales de la productora como la de Creamfields Argentina no confirmaron aún cuándo saldrán a la venta las entradas para asistir al emblemático festival.

"Próximamente más info de early tickets", reza el escueto posteo que invita a los interesados a permanecer atentos a los próximos días.

Creamfields Argentina 2024: dónde se realizará y el line up

La información brindada tampoco aclara dónde se realizará el festival que será el sábado 16 y domingo 17 de noviembre de 13 a 0 horas.

Si bien no está confirmado el escenario que albergará el evento, se rumorea que un posible lugar podría ser el Hipódromo de San Isidro o el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

La última Creamfields que se realizó en nuestro país tuvo lugar en noviembre de 2015, en Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Dimitri Vegas & Like Mike, Nervo, Richie Hawtin, Sven Väth, Solomun, Paul Oakenfold,The Martinez Brothers, Art Department, Hot Since 82, Pan-Pot, Popof, Matador, Krewella, Marcel Dettman, Patrick Topping, Ilario Alicante, Bassjackers, Mano Le Tough y Christian Burkhardt, fueron algunos de los DJS que integraron el line up.

Del plano local, actuaron Hernán Cattaneo, Guti, Barem y Franco Cinelli, entre otros.

Cómo anotarse para conseguir las entradas de la Creamfields Argentina 2024

Para recibir todas las novedades de la próxima edición de la Creamfields en la Argentina, se habilitó un sitio con un formulario de inscripción.

Todos los interesados deben ingresar a https://landing.cream.co.uk/creamfields-international-2024 y completar los siguientes datos:

Correo electrónico

Nombre

Apellido

Teléfono

Elegir en la o las Creamfields de las que se quiera conocer noticias.

