La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este miércoles la elaboración y venta en todo el país de una marca de aceite de oliva que no contaba con registros y estaba falsamente rotulado, por lo que fue declarado "ilegal".

A través de la disposición 5224/2024, publicada en la última edición del Boletín Oficial —bajo la firma de la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio— se detalla que la medida afecta al siguiente producto:

Aceite de Oliva extra virgen marca “Chango”, RNE N° 12000579, RNPA N° 1200612, Chilecito - La Rioja, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.





Según se explicó, la investigación comenzó a partir de la consulta de un consumidor ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Así fue que se constató que el producto, elaborado en la localidad de Chilecito, en La Rioja, carecía de registros sanitarios y presentaba datos falsos en su rotulado, "resultando ser un producto ilegal”.

De este modo, el organismo señaló que "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina". La prohibición también se extiende a la venta a través de plataformas online.





