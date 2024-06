El sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra este jueves 13 de junio bajo alerta amarilla por tormentas fuertes con posible caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El área se va a ver afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.



Imagen: SMN.

Las zonas costeras alcanzadas por la advertencia de tormentas pertenecen a las localidades de General Pueyrredón, Mar Chiquita, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales y Villarino.

La alerta por precipitaciones fuertes también alcanza a General Alvarado, Adolfo Gonzales Chaves, Monte Hermoso, Puán; el centro de Lobería; el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Bahía Blanca; el oeste de Patagones y Villarino; y la zona baja de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Las recomendaciones del SMN para la ciudadanía son no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y atender las indicaciones de las autoridades.

Alerta por viento zonda en 6 provincias

En Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán rige un alerta meteorológico por la presencia del viento zonda. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

En las regiones más cercanas a la cordillera de los Andes la alerta es naranja. La previsión de la fuente oficial es que el viento Zonda sople con intensidades entre 40 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y pueden ser superados localmente.

Imagen: SMN.

En tanto, en el oeste de Tucumán, el este de Catamarca, La Rioja y San Juan y el centro de Mendoza el alerta es amarillo. En esas áreas se espera que el viento Zonda registre velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

