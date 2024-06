Uno de los diputados agredidos ayer durante la feroz represión en inmediaciones del Congreso, Ernesto Alí (UxP) salió al cruce del gobierno, rechazó que se hubiera tratado de un intento de golpe de Estado, como pretendió instalar Javier Milei, y trató al presidente de "desequilibrado mental".

En medio de las manifestaciones de este miércoles en el Congreso y en contra de la Ley Bases, el presidente Javier Milei celebró la represión a los manifestantes y los calificó como "terroristas" que querían dar un "golpe de Estado". En este sentido, el diputado Alí expresó su indiferencia hacia las calificaciones del mandatario ultraderechista. "No espero otra cosa de un tipo que está totalmente desequilibrado mentalmente. Que Milei diga que soy un terrorista, la verdad no me sorprende.", ironizó en diálogo con la 750.





"Estábamos trabajando en las comisiones y mandan un mensaje para ir a cantar el himno. Después teniamos que seguir trabajando. Bajamos, nos sacamos una foto frente al Congreso, cuando vamos a cantar el himno, yo me voy con mis compañeros y viene la Prefectura Naval y no hubo ni diálogo. Milei y Bullrich claramente tenían un plan y era generar violencia a través de la violencia del Estado", contó.



Asimismo, manifestó estar "muy dolido" porque se aprobaró el capítulo que delega faculktades extraordinarias al presidente Javier Milei. "Le han dado facultades extraordinarias a un tipo que dice que es un topo que quiere destruir el Estado desde adentro", dijo.

"Lejos de tener miedo o amedrentarme, tengo más ganas de luchar que nunca, porque si bien es cierto que tiene legitimidad de origen, creo que la ha dilapidado de una manera extraordinaria y el único objetivo que tienen ellos es el mismo de Martinez de Hoz y el que tenía Luis Caputo en 2015", cerró.