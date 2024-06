El pádel en Argentina recuperó su protagonismo luego de varios años de ostracismo, y se ubicó en un lugar preponderante. La actividad había tenido su época de mayor esplendor en la década del '90, y volvió ahora a transitar por un camino similar.

La organización de los torneos en el país, sin embargo, es pertenencia de diferentes asociaciones, debido a las distancias dirigenciales en cada una de ellas. La Asociación de Pádel Argentino (APA) es la que se encuentra reconocida por el Comité Olímpico Argentino (COA) y por la Secretaría de Deportes, y está presidida por Santiago Brito.

El directivo dialogó con Página/12, y en relación a estas divisiones aclaró que "la institución está constituida desde 1988, con un presidente que cumplió los pasos correspondientes para estar, y todo se desarrolla bajo el marco de la ley. Los que digan otra cosa no me interesa".

La molestia de Brito radica en las distintas entidades que existen en Argentina. "Yo invitaría a la gente a que busque en los archivos qué es la Asociación de Pádel Argentino (APA). Entre los socios fundadores que la crearon están Jorge Horacio Brito, mi padre, también está Mauricio Macri, y un grupo de personas importantes, que en aquella época hicieron los papeles como corresponde", remarca.

Y agrega: "La APA tiene una historia y con todos los papeles al día. Si alguien se autoproclama como presidente de una organización debe tener algo de entidad".



En ese sentido, Brito explica que "algunos, para tener un poco más de peso, hacen o forman asociaciones o federaciones, porque también existe la Federación Argentina de Pádel, y el Pádel Argentino Federal, y la Asociación Argentina de Pádel. Estos son circuitos privados, encubiertos en los nombres de asociación y federación. Ellos no le rinden cuentas a nadie, y sólo hacen torneos donde cobran una inscripción, otorgan puntaje si es que lo tienen, y listo. No desarrollan el deporte, no lo fomentan, y sólo utilizan estos términos para confundir a la gente".

Santiago Brito es el hermano del presidente de River Plate.

-¿Hay posibilidades de que todo esté regido por una sola entidad?

-Me gustaría que esté todo unificado. Cuando asumí me reuní con muchos de los representantes de esas asociaciones y federaciones, y no compartimos ideas, porque el proyecto de APA está orientado a construir y engrandecer el deporte, y el otro está pensado en comercializar. Cuando hay un fin comercial estas personas van para otro lado.

"Nosotros siempre -continúa Brito- estamos abiertos a que nos digan que pretenden pertenecer, que en algunos casos sucedió, porque cuando estas asociaciones o federaciones se dividieron se llevaron algunas asociaciones de la provincia. Nos pasó que una de estas asociaciones, el Pádel Argentino Federal, había empezado su gestión trabajando con la asociación oficial de La Pampa, después de un año la asociación se abrió y volvió a APA, debido a que les interesaba más el proyecto. El que está dispuesto a volver es bienvenido".



Los inconvenientes aparecen debido a que dentro de esas asociaciones, los jugadores o la gente que quiere jugar los certámenes de APA lo puede hacer, más allá de que pueda estar afiliado a otra federación. Pero si fuera al revés no está permitido, debido a que si alguien juega para la Asociación Argentina no le permiten participar en los torneos de la APA.

Brito asumió su cargo en 2020 y lo que busca es "crecer como asociación, y que la actividad pueda expandirse. Nuestra obligación es fomentar el deporte y desarrollarlo. La idea es que la gente pueda practicar el deporte en todos sus niveles. Traer el circuito Premier Pádel también es una o oportunidad no sólo para los jugadores que lo ejercen, sino para las marcas que se están empezando a visibilizar. En Mar del Plata hubo 50 mil personas en toda la semana".

El circuito que menciona está avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), de la cual la APA es cofundador. La FIP se creó con Argentina, España y Uruguay, y ellos son como la FIFA en el fútbol. La FIP tiene un convenio con la empresa que desarrolla el Premier Pádel, que es de origen qatarí, y a la APA le entrega una de sus fechas para que se realice en Argentina. En ese circuito se compite con puntaje FIP.

La fecha de este 2024 se desarrolló el mes pasado en Mar del Plata, y los ganadores fue la dupla que integran el argentino Federico Chingotto y el español Alejandro Galán. Ellos se impusieron en el Polideportivo Islas Malvinas 2-6, 6-2, 6-2 a la dupla número uno del mundo, conformada por el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello.

"Cuando llegamos a la APA -dice Brito- encontramos algunas falencias. Había poco desarrollo en la actividad con las mujeres, también con los menores. En lo administrativo carecía de personal y capacitación, como para llevar adelante un proyecto grande. El desafío fue enorme, pero ya estamos en vías por donde tenemos que ir".



-¿Cuál es el plan para que el público se acerque a la actividad?

-El Premier Pádel es muy atractivo para el público, porque hay diez mil personas por día durante una semana. Eso se logra sólo en España y en Argentina. Cuando la gente mira esto por la televisión, y ve un estadio colmado, se empieza a dar cuenta que es algo importante. Ahí descubre un mundo que no imaginaba, eso incita a seguirlo y a jugarlo. El Premier Pádel sale por un canal de aire durante las últimas jornadas, y eso es parte del desarrollo que hacemos desde la asociación.

[email protected]