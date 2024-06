El secretario de Trabajo de la provincia, Alfredo Batule, se reunió “con todas las empresas mineras a través de la Cámara (de Minería de Salta), en una convocatoria en la que se trató, entre otros temas, la seguridad laboral. En el encuentro hizo "un llamamiento de atención de ponerlos a trabajar en afinar los parámetros que hay en temas de seguridad”.

Así lo informó el gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Mansfield Minera, Facundo Huidobro, ante la consulta de Salta/12 por las denuncias sobre malas condiciones para los trabajadores que suben a la Puna para trabajar en proyectos mineros. Lo hizo en un encuentro que organizó la Cámara de Minería de Salta en e marco del Día del Periodista.

Una de las denuncias más resonantes fue tras la muerte de Hugo Yucgra el 24 de mayo pasado. Era un trabajador de la construcción que había subido para llevar a cabo las obras complementarias en el Proyecto Mariana.

Huidobro se explayó más sobre la necesidad de mejorar el transporte, pues entendió que “mientras tengamos caminos difíciles vamos a seguir teniendo accidentes”. Por ello, sostuvo que es preciso mejorar y mantener estas vías.

“La Puna de hoy en día no es la de hace diez años. Antes pasaban de cinco a seis camiones por día. Hoy pasan 200 camiones por día”, afirmó para ilustrar por qué es necesario un mejoramiento y mantenimiento de las vías de transporte. A ello se suma que muchos de esos vehículos están incluso excedidos por las dimensiones de los insumos que transportan.

El obstáculo de catastros ocupados

En el Senado provincial se impulsó una iniciativa con el fin de permitir la liberación de catastros que están en manos de empresas que no invierten en minería, pero que obtuvieron superficies para proyectos de exploración. Se sospecha de una especulación inmobiliaria para “negociar” luego las autorizaciones de exploración.

“La minería a nivel internacional siempre existió y (también) mucha gente o empresas que se dedican a la negociación de los proyectos mineros”, dijo Huidobro. Entendió que actualmente “Salta tiene un catastro minero bastante cubierto y la idea es empezar a verlo un poco más libre para dar oportunidades” a las inversiones que quieren radicarse en la provincia.

Al ser consultado sobre si ve estas concesiones a empresas o particulares no mineros como un obstáculo respondió “sin dudas”, dado que las empresas mineras que buscan radicarse en la región “necesitan ver que tienen lugares o proyectos para invertir”.

Regalías mineras y el debate que queda

El jueves último, con la Ley Bases, se aprobaron en el Senado de la Nación (aunque con modificaciones) las “Medidas fiscales paliativas y relevantes”, en las que se incluye la posibilidad de incrementar las regalías mineras del 3 por ciento al 5 por ciento. Sin embargo, la iniciativa que vuelve a Diputados establece que el incremento será para los proyectos que se inicien después de que la normativa quede firme,.

Al igual que sus colegas, Huidobro se manifestó en contra. “Nos afectaría muchísimo”, dijo. “Se perdería la competitividad que es importantísima a nivel internacional”, añadió el empresario al deslizar que un incremento implicaría un freno a futuras inversiones.

Este incremento en las regalías se configura como posible compensación a beneficios fiscales por 30 años a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “Esto no es nuevo", indicó Huidobro al referirse a la cantidad de años en estos beneficios. "El RIGI no es nuevo. Además, lo mínimo que se piensa un proyecto minero (que es a largo plazo) son 50 años”, afirmó. “Por muchos años la minería no tiene ganancia”, agregó al indicar que pueden pasar hasta 10 años sin obtener ganancias por encima de lo invertido.

En el Senado nacional se estableció que el 5 por ciento se cobrará a las empresas que comiencen a realizar actividades en el país después de promulgada la ley y en las provincias que adhieran a cobrar este porcentaje según la extracción que se haga en boca de mina.