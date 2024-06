En 2018, el actor Rodrigo Romero interpretó al famoso cantante cuartetero Rodrigo en la película El Potro. Y, lejos de "renegar" de esta figura legendaria de la música argentina, el artista de 35 años siente que Rodrigo Bueno, fallecido el 24 de junio de 2000, es un "titiritero" de su destino. Tanto es así que Romero estará presentándose con la clásica Mega Banda de Rodrigo Bueno en varios shows, y también prepara un disco homenaje y un documental.

En diálogo con la 750, Romero recordó sus inicios en la actuación y la música. "Cuando dejé la escuela comencé a trabajar en la albañilería con mi tío. También vengo de familia de herreros, mi viejo es metalúrgico, mis tíos también, pero siempre me volcaba a la albañilería, que era lo que más me gustaba", contó.

"Al momento de la oportunidad de hacer el casting para la película (El Potro) me encontraba haciendo unos departamentos con mis tíos y mis primos, y de la noche a la mañana dejé de ir y me vine a Buenos Aires a preparar el personaje", agregó.

Nacido en Río Cuarto en 1988, el actor y músico tiene cinco hijos, todos ellos ligados a la música. "Es muy lindo lo que pasa con la música en mi casa y con mis hijos. Me ha dado otra oportunidad", reflexionó Romero.



En este sentido, aseguró que a Rodrigo Bueno "le debe todo".

Al respecto de los shows que dará este fin de semana con la Mega Banda del Potro, Romero adelantó: "Tenemos un equipo de trabajo comandado por mi esposa Marlene (Gancberg), que es mi manager y productora. No tenemos una productora atrás que ponga guita para nosotros", señaló.

"Ahora se unió El Colo, que unió las dos fuerzas, a Rodrigo Romero y a la Mega Banda del Potro Rodrigo. para encarar esta serie de shows que van a estar increíbles", indicó.

"Para mí tener la posibilidad de sumarme a estos legendarios, que los he visto desde niño, en la televisión, con su música,y tener la posibilidad de juntarme con ellos para hacer un montón de shows en el país me pone muy contento", insistió.

Y concluyó: "Soy creyente, soy un devoto de Dios, la virgen y un agradecido de la vida. Y a este santo pagano que es el Potro que me ha seguido desde siempre y me gusta creer que es un titiritero de mi destino. No es casualidad que me parezca, que me llame Rodrigo, no es casualidad que sea cordobés, que haya hecho su película y mucho menos casualidad que hoy tenga la posibilidad de sumarme a su banda", reveló.





Las fechas de la Mega Banda de Rodrigo