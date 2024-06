Imaginar otras formas de habitar el mundo está en nuestras manos. El arte y la tecnología pueden ayudar a encontrar otras alternativas a la crisis planetaria. El proyecto Eco Eco abrió su convocatoria para los concursos de Cuento, Poesía y por primera vez la categoría Fotocrónica en la que podrán participar profesionales y aficionados a la fotografía a través de dispositivos digitales o analógicos. Al igual que en la anterior edición, el eje temático es el impacto de la extracción de petróleo y gas, el cambio climático, la destrucción de territorio y poblaciones. En cada una de las categorías, el primer premio será de 600 mil pesos, el segundo de 500 mil y el tercero de 400 mil. La convocatoria estará abierta hasta el 21 de julio y las bases y condiciones se pueden consultar en proyectoecoeco.com.

El jurado de esta edición está integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes y Michel Nieva, quienes elegirán los cuentos ganadores; Gabriela Borrelli, Gabriela Bejerman y Marico Carmona seleccionarán las poesías; mientras que Rodrigo Abd, Pablo Piovano y Rubén Digilio definirán el concurso de fotocrónica. El proyecto Eco Eco, una iniciativa de Periodistas por el Planeta, se propone promover las manifestaciones artísticas que narran los impactos de la crisis planetaria y proyectar una visión alternativa de futuro. El año pasado se realizaron concursos de música, rap, cuento, poesía, humor gráfico y memes. Las obras premiadas se publicaron en el libro Antes de que se pierda el azul del mundo, que se puede descargar gratuitamente en formato PDF. La explotación de hidrocarburos es la causa principal del cambio climático. Cuando consumimos estos combustibles fósiles, producimos dióxido de carbono (CO2), un gas invisible sin olor que se acumula en la atmósfera, atrapa el calor del sol y, por lo tanto, modifica la temperatura de la Tierra.

“Argentina tiene un presidente negacionista en las palabras y ha tenido presidentes negacionistas en la práctica en las últimas décadas”, subraya Marina Aizen, directora de Proyecto Eco Eco y cofundadora de Periodistas por el Planeta junto a Laura Rocha y Pilar Assefh, y agrega que a partir del 2013, con la expansión de Vaca Muerta, “lo único que ha hecho la Argentina es financiar a las grandes empresas que provocan cambio climático, porque no hay forma más destructiva para la atmósfera que explotar intensivamente combustibles fósiles”, recuerda la periodista especializada en Medio Ambiente. “En lo declamativo (Javier) Milei es un ridículo, pero en la práctica no se diferencia de los gobiernos anteriores que pueden haber mostrado ser grandes adalides de la causa climática, pero sin embargo han hecho todo lo contrario para mantener un clima seguro en la Argentina y en el mundo. La expansión offshore también es un ejemplo de cuán comprometida estuvieron diferentes administraciones con la agenda fósil. Las declamaciones están muy lejos de la urgencia que tenemos como sociedades para resolver un tema que es el desafío más grande para el mundo en la historia de la humanidad”.

Aizen reflexiona sobre el impacto de la crisis planetaria. “El capitalismo extractivista neoliberal ha colonizado la imaginación, sobre todo de las clases políticas, de los seres más poderosos. En la Argentina, cuando se piensa una solución a la crisis social y económica, se piensa en grandes proyectos de carácter extractivo. No solamente gas y petróleo, sino también distintas formas de minería, como si haciendo un hoyo en la tierra o derribando árboles de nuestros hermosos y frondosos bosques, o excavando debajo del suelo o del mar, fuéramos a resolver la crisis, cuando en realidad son modelos que lo único que han consolidado es la riqueza de unos pocos y la pobreza de muchos”, explica la coautora de (Re) calientes (Siglo XXI) y precisa que el principal aporte de la creación artística es la conversación, “que hoy prácticamente está ausente de los espacios creativos y que necesitamos fomentar para que se sumen todos, desde los grandes autores, fotógrafos, poetas, hasta la gente que hace esto por diversión, por placer, porque se encuentra consigo misma”. La directora de Proyecto Eco Eco dice que “cuando creamos conversación, estamos formando una corriente de opinión que hoy en la Argentina está dominada únicamente por la industria”. “Cuando se habla de gas y petróleo, se habla de manera unilineal -aclara-. Ellos son los que nos hablan a nosotros. En cambio nosotros estamos hablando para toda la sociedad”.

¿Cómo está Argentina en materia de energías renovables? ¿En qué porcentaje o estadio hacia el 100 por ciento de energías renovables se encuentra el país? “Argentina tiene más o menos el 20 % de generación con renovables, con solar y eólica -responde Aizen-.Todos los días no es igual, la generación siempre cambia porque no siempre brilla el sol, no siempre sopla el viento con la misma intensidad. Argentina puede tener un potencial mucho mayor que el que tiene, de hecho cuando se abren las licitaciones se presentan muchas más ofertas para financiar proyectos renovables que en otras áreas de la economía. Argentina tiene un fabuloso viento para generar eólica, un fabuloso sol para generar solar y un territorio gigante; así que estamos en condiciones de hacer una transición más acelerada que nos puede brindar grandes satisfacciones porque genera trabajo”.

La directora de Proyecto Eco Eco confirma que además de los concursos están con planes en otros frentes. “Tenemos más proyectos en mente. Uno muy grande, que supongo que vamos a hacerlo en septiembre, es una instalación sonora y visual, una representación de Vaca Muerta. Mandamos cinco artistas a la Patagonia y tomaron registros. Queremos que la gente escuche y vea dinámicas que suceden en el desierto neuquino, donde se está destruyendo todo en nombre de la patria”.