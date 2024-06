La productora Pop Art Music Argentina anunció el regreso del festival Quilmes Rock para abril de 2025, con la promesa de ser "la más ambiciosa" de sus ediciones, con la participación de "los mayores exponentes del rock argentino, incluyendo 'regresos', homenajes y cruces generacionales".



Además, la organización del mega evento informó que el martes 25 de junio habilitará un sistema de Preventa Exclusiva de entradas para clientes del Banco Galicia con promociones.

Si bien todavía no reveló el lugar ni el precio de los tickets para la prometedora fecha del festival, Pop Art adelantó que los usuarios con tarjeta Galicia Visa podrán adquirirlas en el sitio web de Enigrma Tickets con 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. No hay precisiones por el momento de cuándo saldrá la venta general de tickets.



"Se ofrecerán precios accesibles, para que todos tengan la oportunidad de estar ahí y protagonizar momentos icónicos que pasarán a la historia", afirmaron en un comunicado oficial.

Trueno junto a Albarn, en un momento histórico para el hip hop local. (Imagen: Rodrigo Alonso / Gentileza Pop Art)

El Quilmes Rock, cuya primera edición fue en el 2003, dejó en la retina de argentinos y sudamericanos imágenes imborrables, como las de Charly García cantando "Seminare" bajo la lluvia, la espontánea reunión de Sumo o, en su más reciente edición de 2022, al grupo británico Gorillaz invitando a rapear al argentino Trueno.

El joven rapero, ganador del Gardel de Oro en 2023 por su álbum Bien o mal, podría ser uno de los próximos participantes del festival, según la pista que dejó entrever la productora en su X: "Sí, señor", escribió en sus redes, citando una publicación de Trueno donde se lo ve con la camiseta de la selección argentina.

En las últimas semanas, los fans del grupo Los Piojos vienen soñando con el anuncio de su regreso a partir de varias "pistas" diseminadas por los ex miembros de la banda. Si bien sólo se trataron de rumores, la esperanza de que la ex grupo de rock se reencuentre, y que lo haga en un festival de esta talla y trayectoria, no dejan de crecer.