El pasado autoritario que se niega a reconocer los crímenes del franquismo afloró este martes en Palma de Mallorca. El Parlamento de las Islas Baleares sesionó con la derogación de la Ley Autonómica de Memoria Democrática en agenda. La norma es una versión regional de la Ley de Memoria Democrática que reemplaza la de Memoria Histórica aprobada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapateo, y que le otorgó dignidad a las víctimas de Francisco Franco y su régimen totalitario de casi cuarenta años.

Para la derogación se pusieron de acuerdo el gobernante Partido Popular y VOX. Los conservadores pudieron formar gobierno el año pasado al aliarse con la ultraderecha. A cambio, VOX consiguió la presidencia del Parlamento, en la figura de Gabriel Le Senne, que protagonizó un momento repudiable. Dos funcionarias de la Cámara, ambas del PSOE, colocaron fotos con víctimas del franquismo y Le Senne las echó la sala tras intimarla a quitar las imágenes. Además, rompió una de las fotos.

Mercedes Garrido y Pilar Costa, vicepresidenta segunda y secretaria segunda, respectivamente, se ubicaron a metros de Le Senne con las fotos de las Rojas del Molinar, cinco mujeres fusiladas el 5 de enero de 1937 en Palma de Mallorca (entre las víctimas había una madre y sus dos hijas) y de una de las fusiladas, Aurora Picornell. Esta imagen fue rota por Le Senne a la vista de todos.

Todo se inició cuando, tras ver los portarretratos, Le Sennne, en plena sesión ordenó (usó esa palabra) que quitaran las imágenes, a fin de, según él, "mantener la neutralidad de la mesa". Garrido respondió inquiriendo en base a cuál artículo le exigían sacar las fotos.

"Estos retratos están aquí como acto de justicia", arrancó Garrido, que fue interrumpida por un amenazante Le Senne, que la amenazó con expulsarla del pleno. Ella siguió, recordando el asesinato de las mujeres en medio de aplausos. Antes, Le Senne le negó la palabra a un diputado que quería explicaciones.

En medio de los aplausos, Le Senne le sacó la foto a Garrido la foto de Picornell y la rompió. Ambas, Garrido y Costa, se fueron, y le negó explicaciones al bloque socialista. En sus bancas, los diputados del PSOE tenían fotos de víctimas del franquismo. Le Senne alegó que no tenía problema con esas imágenes, pero alegó "neutralidad" en la mesa de la presidencia de la cámara para su decisión y provocó: "Ya tienen el espectáculo que han venido a buscar".



En rigor, Santiago Abascal, líder de VOX y anfitrió de Javier Milei en España, había propiciado el pacto de gobierno en Baleares con el PP a cambio de derogar la ley autonómica.

Los ánimos ya venían caldeados hace una semana entre VOX y el PP. La extrama derecha no vio con buenos ojos que el PP autorizara que se colgara una bandera del colectivo LGBTI en el Parlamento de Baleares y habló de "traición" y "decepción enorme".



Lo ocurrido en la sesión no pasó desapercibido en la política española. El gobierno de Pedro Sánchez anunció que estudia presentar acciones legales contra Le Senne. Mientras, el Tribunal Constitucional no dio luz verde a la derogación de la ley en Aragón, con lo que no sería tan fácil el trámite en Baleares.