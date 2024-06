En mayo de 2024, las exportaciones totalizaron 7.622 millones de dólares y las importaciones 4.966 millones de dólares. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 7,8% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de 12.588 millones de dólares. La balanza comercial arrojó un superávit de 2.656 millones de dólares, y un resultado positivo por sexto mes consecutivo.

En mayo, las exportaciones aumentaron 21,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Se destacó en el mes un aumento del 30,6% en las cantidades exportadas, aunque los precios tuvieron una disminución del 6,8%. En término de estacionalidad y tendencia-ciclo se incrementaron 4,7% y 1,6% respectivamente, en relación con abril.



Las importaciones, en tanto, registraron una disminución del 32,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, en términos desestacionalizados, se observó una reducción del 4,3%, mientras que la tendencia-ciclo descendió 2,6% en relación con abril. Tanto los precios como las cantidades verificaron descensos del 4,5% y 29,6%, respectivamente.



La caída en las importaciones es un reflejo del menor nivel de actividad iinterna, lo que provoca menor demanda de productos finales pero también de bienes intermedios que son utilizados como insumos para la producción local. Las cifras positivas en la evolución de las exportaciones también están influenciadas por la menor demanda local y, por lo tanto, la mayor disponibilidad de saldos exportables. Un ejemplo de ello son los datos conocidos esta misma semana, de fuente privada, con respecto a la caída histórica en el consumo interno de carne vacuna, y la fuerte recuperación que se está observando en las exportaciones.

Pese a una cotización del dólar que no llega a satisfacer a los agroexportadores, la retracción de la capacidad adquisitiva interna genera que los precios pretendidos no llegan a pagarse en el mercado local. Una parte mayor de la producción, en consecuencia, termina destinándose a la exportación. Tal cual se señaló más arriba, aumentaron las exportaciones fundamentalmente por el crecimiento de los volúmenes vendidos al exterior (30,6 por ciento con respecto a mayo del año pasado) a pesar de que los precios disminuyeron en el mismo período (6,8 por ciento).

El volumen de intercambio comercial en el quinto mes del año fue de US$12.588 millones, máximo volumen en lo que va del año aunque un 7,8% menos en la comparación contra el año pasado. Sin embargo la composición cambió radicalmente. Mientras el año pasado la cuenta del exterior daba déficit por US$1.124 millones, este año el superávit supera los US$2.600 millones.



Entre los principales socios comerciales, en mayo la balanza con Brasil fue negativa en 17 millones de dólares, producto de exportaciones por US$1105 millones e importaciones por US$ 1122 millones. Mientras que la relación con China fue positiva para Argentina por US$ 204 millones (971 vs 767). Con Chile se dio el mayor superávit, al tener un intercambio ventajoso en US$435 millones (487 vs 51). En tanto que con la Unión Europea y Estados Unidos se obtuvo un déficit mínimo de 36 y 14 millones de dólares respectivamente.