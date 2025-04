Joha llegó a Plaza Irlanda, en el barrio de Caballito, después de dos horas de viaje. Vino desde Gregorio de Laferrere con parlante, banner, mochila, bolso, micrófono y pie. Apoyó las cosas y se sacó los auriculares, tenía puesta una remera violeta cortita y de cuello alto que le combinaba con el rimel de sus pestañas, las uñas largas y grises con unos detalles en strass y un arito en la nariz. FEM Freestyle dice el banner negro que le costó armar por el viento. Cuando terminó de organizar el escenario, suspiró profundo, se sentó en el piso y prendió un cigarrillo.

El freestyle es una forma de improvisación en el rap o el hip-hop, donde lxs artistxs crean letras en el momento sin preparación ni ensayo previo. Nació en los ´80 en barrios de Nueva York como el Bronx y Harlem, impulsado por estadounidenses afro, la cultura urbana. Freestyle significa estilo libre. Requiere de un gran potencial de creatividad, destreza mental y rapidez en las respuestas, es lo que te sale en el momento, lo que estás pensando, lo que está sucediendo en el espacio y lo que tu contrincante te tira.

“Para mí el freestyle es terapéutico, me sirve para contar lo que me está pasando, es una forma de descargar todo lo que siento en ese momento. Es arte, es full sentimental. Es todo lo que te sale a vos de adentro”, explica Joha, creadora y organizadora junto a Luna y Morena de la Fem Freestyle, la única competencia de freestyle de feminidades que se realiza en el país, el resto son mixtas. Aunque la participación de las pibas aumentó en los últimos años, en las batallas mixtas los varones siguen siendo mayoría.

Gtana. Foto: Gala Abramovich.

Las pibas con sus rimas

Joha empezó a mirar batallas de freestyle por YouTube cuando tenía 16, época en la que el Quinto Escalón venía pisando fuerte y de donde salieron grandes figuras como Duki y Dakillah. Al poco tiempo, comenzó a organizar competencias mixtas en el polideportivo de Lomas del Mirador donde ranchaba. “Eran unos años bastante complicados para entrar en el ambiente. Es una cultura muy machista hasta el día de hoy. El rap por ese entonces era ‘puta, andá a lavar los platos’, ‘vos te cogiste a tal’, eso era lo que le rapeaban los varones a las pibas y hasta ahora un poco también sigue pasando. El bardeo, en general, era siempre por ser mujer y algo relacionado con lo sexual. A algunas chicas eso les daba bronca y las animaba a ir más, pero otras directamente no quisieron volver a competir nunca más en su vida porque la pasaron mal”, recordó.

Joha organiza la FEM junto a un completísimo staff que incluye fotógrafa, filmakeres (@Degradan, @fulanarevista, @killAmper), presentadoras, productoras (@kaoticaprod y @c4ctu5__) y juradas (@miiinados y @renuscarpati). Estas batallas tuvieron sus primeras ediciones en 2022: “La idea de la FEM surgió en una época donde justo habían salido un montón de escraches a pibes de parte de pibas que habían sufrido situaciones de violencia, abuso y violación. Dentro de ese grupo había gente que conocía o que incluso éramos amigos. Como una forma de respuesta a la bronca que sentíamos, surgió crear un espacio de nosotras para nosotras, para sentirnos cómodas y seguras”, explica.

En un pequeño anfiteatro de Plaza Irlanda batallan las pibas con sus rimas. Ese sábado soleado de marzo, había un grupo de varones ocupando el espacio a los que Joha les tuvo que pedir tres veces que se corran. A medida que iban cayendo las pibas, se anotaban para participar. La mayoría ya se conocían, se abrazaban, compartían mates y galletitas. Aunque la mayoría son jóvenes, también es una competencia intergeneracional. “En la anterior fecha vino una chica de 40 años a competir y llegó a la final, también vienen pibas de 13 o 14 años. Hay muchas mamás que vienen con sus hijes, bebés o adolescentes, encontraron un espacio donde pueden habitarlo con sus pibes. Y además de eso se pueden anotar a competir, para mi eso es increíble y me fascina, porque no hay muchas competencias donde puedan habitar las madres, incluso tenemos una chica que venía a competir, traía a su hija desde que era re peque y ahora que tiene nueve, la nena compite como su mamá”, contó Joha.

Si bien la FEM es pura autogestión también están en busca de sponsors como los que tienen lxs organizadores de las grandes ligas. “Nosotras intentamos darle visibilidad a todas las pibas posibles. Creé esto con esa idea. No por ser separatista, es todo con cariño y amor. Todas las cosas que tengo las compro yo, desde el parlante hasta esta maderita para apoyar las hojas. Es todo autogestivo y desde el corazón porque quiero que ellas se sientan cómodas”, aseguró Joha.

Pau y Meng4. Foto: Gala Abramovich.

Guerreras del beat

“¡Cuando explote el beat quiero un agite!”, gritó Morena y se empezó a escuchar: “¡Wow, wow, wow, wow!”, mientras una de las participantes hacía beatboxing, reproduciendo con su boca ritmos de batería y bajo. “Me encanta mirar a los ojos a las guerreras que supieron cómo llevarla, aunque hay que surfearla, la escritura me llevó a un lugar seguro donde me encontraba”, lanzó GTana durante una de las batallas, quien luego sería la ganadora.

La FEM freestyle es la única competencia de freestyle organizada por y para feminidades, el resto son mixtas y en esos espacios donde son mayoría varones a las pibas no les queda otra que tener que lidiar con el machismo, el sexismo y el patriarcado que también se hace presente en las batallas. Las pibas cuentan que el lugar que suelen tener en esas competencias es muy relegado y subirse a una batalla para rapear bajo la mirada de muchos varones suele ser intimidante, incómodo y hasta a veces violento.

Para evitar esas situaciones y para que otras se animen a empezar a rapear, construyeron su propio espacio, desde hace tres años organizan batallas, empezaron en Ramos Mejía y la mayoría viene de distintos puntos del conurbano. Al ser la Ciudad de Buenos Aires un punto medio que le facilita el viaje a muchas de ellas, hoy con la FEM rapean en Plaza Irlanda, lo que hace posible que más pibas puedan participar.

Para hacer hip hop no necesitas demasiado, tu voz y tu creatividad, desde hace tiempo se replica en los barrios de Argentina, viene del under, se hacen competencias con lo que hay. Joha armó un estudio de grabación en su casa, usa su colchón para acustizar el lugar, graba sus propios temas y los de sus amigas. “Por suerte compré cosas antes de que asuma Milei”, dijo riendo y agregó: "Me encanta tener mi estudio y que las cosas salgan como a mí me gustan. El hecho de ser mujer y tener que ir a un estudio de grabación es una situación incómoda, capaz vas de un chabón que no conocés, y no sabés si te está invitando porque le gusta tu música o porque tiene otra intención con vos.”

Desire es una de las juradas de la competencia, tiene 27 años y organiza batallas de freestyle hace 12, como Masacre en Lanús y Lomas Under, competencias que tienen lugar en diferentes plazas del conurbano. Además, fue jurado en distintos torneos del país. "Una competencia de freestyle es salir de tu casa y meterte en otro tipo de hogar. Es estar en un lugar con amigos y si tenés algún problema dejarlo en otro lado y estar tranquila. Es encontrar un lugar de paz, con ranchada, disfrutar el día o la noche si es nocturna. De lunes a viernes Desire trabaja nueve horas como operaria en una fábrica de producción de polietileno, "así que salir de eso es estar en mi hábitat natural", aseguró.

"Cuando arranqué había mucho machismo en las competencias, lo sigue habiendo, pero ahora el ámbito es un poco más amigable. Antes te bardean o te minorizaban solamente por ser piba, no podíamos participar, solo podíamos ser espectadoras. Hoy te juzgan por estar donde estás, pero lo bueno es que actualmente se construyó un ámbito más familiero, llegás a una competencia y son todos amigos, no se ven como rivales", explicó Desire quien está a punto de lanzar su primera grabación.

Pibas en escena poniéndole el cuerpo a los chabones de siempre. Foto: Gala Abramovich.

Rapearle al machismo

Renata tiene 23 años, también es jurada y organiza competencias. En 2019 vio a Roma, la primera piba en competir en una batalla de freestyle de Red Bull, la competencia más importante del país. A partir de ese día pensó: “¡Ah, las mujeres también podemos hacer esto!”. En esa competencia Roma llegó a la final: "Le ganó una batalla a un chabón con el argumento aborto y hasta hoy en día la heitean fuerte, la amenazan todos los días, le hackearon el celular hace un año y la siguen acosando todos los días por haberle ganado a un chabón con un argumento totalmente válido", recordó Renata.

Renata es de Tigre, la primera competencia en la que participó como jurada fue en Berazategui, se cruzó casi todo el conurbano para estar ahí y desde ese día no paró. En 2022 fue caster (comentarista) en la competencia nacional de Red Bull y actualmente organiza El Potrero, una competencia mixta que en la última fecha tuvo cerca de 300 inscriptxs. “Creo que hoy las competencias no son muy amistosas con nosotras. Igual siento que es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, donde todo está medio fascista y machista. A las mujeres se nos ponen trabas, no nos eligen para participar en los distintos roles, ya sea como jurado, caster, host y tampoco nos llaman para votar. Si tienen que elegir a alguien, siempre van a elegir a un varón. Capaz en un momento eso había cambiado o los que pensaban eso estaban más escondidos o no lo decían. Ahora lo volvieron a decir. Sin ir más lejos, el año pasado, en la nacional de Red Bull Argentina, a Tati Santana, que fue host cuatro años seguidos, la pusieron de caster. Son formas de correrla de lugares sin echarla, no le dan el lugar que merece y le pertenece”, explicó Renata.

Meng4 tiene 13 años, es una de las competidoras, llegó con una gorra y remera y pantalón ancho. Vive en Lomas de Zamora y empezó a freestylear el año pasado. “Es lo que amo, es mi pasión, es dejar de lado todo lo malo para otro rato, es estar donde pretendía desde que tenía ocho años más o menos, es algo genial”, así definió lo que significa para ella el freestyle. Escucha rap desde los seis años y al poco tiempo empezó a ir a las batallas como espectadora, en una de esas recuerda que vio al rapero Duki en Parque Rivadavia, hoy artista consagrado. “En el freestyle encontré gente talentosa y hallé alta manera de expresarme, no solo para mí, sino también con otras personas”, expresó.

Pau tiene 20 años, hace freestyle desde los 12 y tres años después se animó a hacerlo en público. Conoció el rap en Bariloche, de donde es oriunda, hoy en Buenos Aires continúa con la misma pasión. “Para mí poder participar de una batalla es sinónimo de hogar, poder rapear sobre mi historia, representar de donde vengo y mostrar mi identidad frente a muchas personas es increíble. Las veces que me sentí sola en el mundo terminé yendo a competencias, sin darme cuenta, encontrando un refugio entre la gente de la cultura.”

La joven rapera se queja del machismo en el freestyle pero deja en claro que de a poco hay cosas que están cambiando: “Como mujer en el freestyle intento no darle importancia y rapear desde mi historia como persona, sin embargo, millones de veces me hicieron sentir inferior, cosa que con el tiempo me reafirmé y eso me motivó a entender cómo se puede cambiar. Desde mi lugar intento visibilizar pero, al mismo tiempo, no darle mucha importancia a situaciones donde me encuentro parada frente al machismo ya que encontré el equilibrio exacto para no entrar en esa, siguiendo mi estilo de rapeo."

La FEM Freestyle fue una verdadera celebración, un lugar de expresión y diversión que a su vez representa, para muchas, un espacio de contención, su lugar en el mundo, su refugio. Ahí donde algunas están dando sus primeros pasos y donde otras se hacen de a poco un espacio en el ambiente, aunque a algunos varones les pese.