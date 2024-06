FESTIVALIPSIS ► Seminarios, jam abierta, espectáculos y varieté integrarán la programación de Rojo, el Festival Independiente Internacional de Clown con participación de Yanina Frankel, Ana Azcurra, Gonzalo Alfonsín y más (del jueves 20 al domingo 30/6 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y otras sedes porteñas) ► El Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar presentará menú de películas sobre encuentros, con títulos argentinos, programación especial mexicana y proyecciones especiales con música en vivo, todo hasta el domingo 23/6 en el Cine Helios y el Bar Cultural Graf, ambos en El Palomar ► Y hasta el 30/6, el Festival de Cine Bonaerense FICBA convoca realizadores que vivan o hayan nacido en la provincia de Buenos Aires para presentar sus proyectos de óperas primas que estén en proceso de escritura, investigación o desarrollo.

DE VISITANTE ► Siguen llegando pioneros de la música electrónica, con K' Alexi Shelby trayendo house original de Chicago para replicar la iniciativa Mother House Father Techno este 5/7 en Artlab, donde de paso hará algunas filmaciones para su documental ► Además, el chileno Alex Anwandter volverá a Buenos Aires para presentar su nuevo disco, Dime precioso, el 24/10 en C Art Media.

CICLODELIA ► Bochorno, el ciclo de "no djs" del Bar El Destello & El Planteo, sigue este jueves 20/6 con Big Frey más feria de Art Toy Con, y el jueves 27/6 con Gabriel Pressello + Café Seúl y feria de El Bruno + This Is Freakyland, siempre desde las 20.



MUCHO TEXTO ► La Feria Invierno de Editoriales y Cultura Gráfica ofrecerá charlas y talleres gratuitos, el sábado 22 y el domingo 23/6 en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

PANTALLAZOS ► La miniserie Cris Miró (Ella) recuperará la vida de la primera estrella trans de la TV argentina, el domingo 23/6 en TNT y desde el lunes 24/6 en Flow ► En materia de clips, Wos subió La cochería en vivo en la cancha de Racing, con múltiples focos de pogos y patadas de canguro ► Y la cantante y compositora uruguaya Melaní Luraschi soltó el documental de la creación de su disco Je Suis Nenette, que armó durante el verano en las sierras cordobesas, a partir del trabajo sobre la figura de la pianista francesa Nenette Pepin Fitzpatrick, que bajo su seudónimo Pablo del Cerro colaboró con Atahualpa Yupanqui para componer clásicos como Luna tucumana o El arriero va.

LA VOZ DEL ESTADIO ► Después de agitar redes con referencias al barrio, el club y el estadio (como imágenes de un taller con pósters de Pappo, de la cocina de un bodegón, de la pieza juvenil de Maradona, de una cancha en blanco y negro), Divididos anunció show en el Estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors, para el 26/10.

JOYSTICK DIVISION ► Capcom lanzó Monster Hunter Stories para Switch, PS4 y Steam, sumó disponibilidad para Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin en PS4, publicó el combo Rocket Knight Re-Sparked! y anunció que juntará siete juegos arcade de peleas en Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ► Mientras que Konami agregó al gratuito eFootball, heredero espiritual del PES, los torneos de la Eurocopa y la Copa América.

ESTAMOS EN OBRAS ► Un universo de melancolía, animé, derrotas y amores dispara Máquina drama, de Ramiro Cortez, Federico Fontán y Julieta Ciochi (lunes 24/6 a las 20.30, Centro Cultural Rojas UBA) ► Tres hermanos, perros ovejeros y unos casetes VHS arman Pastor alemán, de Franco Maurizi (lunes 24/6, Fundación Sagai, gratis).

HACELA SIMPLE ► Correte que llegan a toda velocidad canciones de Violeta Castillo + Matt Montero (Zoom), FEMI (Keep It Stupid), La magia de los peces (Arrayanes), Claraazul (Hermana), Blanco Teta (Sal chivo), Oney1 (Después de noviembre), Stuart con Fran Real y Uanti (Folklore), Acru (Diente en mano), SUA (Caballo bueno y Desierto), Wenceslada con Sunsplash y Belmar (Útera), Polina Grace + Max Carra (Lágrimas), Bell Bond (Alguien), Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad (Nicolás Cage), Color Sirena (Freestyle de filosofía), Morena (Poco a poquito), Bob Crous + Andry Bett (Me hace mal), Eve Calletti + nan Q (La puerta) o El Fin del Cuento (Fueego).