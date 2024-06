La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) lamentó este jueves la ausencia del presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump en su asamblea anual en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, pese a la importancia del voto latino en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Arturo Vargas, director de NALEO, se mostró desilusionado y dijo que era un insulto que ambos candidatos ignoraran la invitación para la edición 41 de su reunión anual. "A menos de seis meses de las elecciones presidenciales, donde los latinos están preparados para desempeñar un papel decisivo en las contiendas en todo el país, estamos decepcionados de que ambos candidatos presidenciales hayan decidido dejar pasar la oportunidad de hablar en la reunión más grande de latinos, funcionarios electos y designados en la nación", manifestó Vargas en un comunicado.

"Están cometiendo un error"

La organización, una de las más importantes de Estados Unidos que impulsa el voto de esta comunidad, proyecta que un récord de 17,5 millones de latinos acudirá a las urnas en noviembre próximo. "Ambos candidatos están cometiendo un error no forzado al desperdiciar una oportunidad única de llegar e interactuar con dos de las comunidades de más rápido crecimiento en Estados Unidos", dijo Vargas.

El líder de NALEO se refirió así tanto a la comunidad latina como también a la asiática, debido a que estaba previsto que el Foro Presidencial de Candidatos que planeaba iba a ser una sesión conjunta con los Líderes Asiático-Americanos de las Islas del Pacífico Electos y Designados (AAPI LEAD). "Su ausencia es un insulto a las contribuciones y sacrificios que los funcionarios latinos electos y designados hacen por este país y sus electores día tras día", agregó Vargas.

NALEO hizo un llamado a los votantes, partidos y candidatos a impulsar a esta comunidad para hacer efectivo su poder. La reunión anual, que se realizó a partir del martes y que culminó este jueves, reunió a más de mil funcionarios latinos electos y líderes nacionales de todo el país.

Vargas señaló que desde 1992 presidentes, vicepresidentes y candidatos de ambos partidos aceptaron la invitación para hablar ante los líderes latinos. Biden ya había asistido a una conferencia, mientras Trump fue invitado desde 2016 pero nunca se ha presentado. La asamblea anual de NALEO, convertida en un importante foro político, también contó en otras ocasiones con la asistencia de personalidades como el expresidente Barack Obama (2009-2017), el excandidato republicano a la Presidencia Mitt Romney, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders, entre otros.

Campaña por el voto latino

Aunque Biden no haya asistido a la asamblea, no pierde de vista sus intentos de captar el voto latino. Sin ir más lejos, el martes anunció la creación de un nuevo plan para regularizar a más de medio millón de migrantes indocumentados. "No estoy interesado en hacer de la inmigración y de la frontera un juego político", aseguró el mandatario demócrata en un evento en la Casa Blanca al que acudieron legisladores, funcionarios y activistas que defienden los derechos de los migrantes.

Cerca de 500.000 cónyuges y 50.000 hijos de ciudadanos estadounidenses, la gran mayoría mexicanos o mexico-estadounidenses, podrían beneficiarse con la nueva medida, según estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Este nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que la administración de Obama creara en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el cual retrasa la deportación de las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen documentación o un estatus legal oficial.

Además, la campaña de reelección de Biden anunció que mostrará anuncios electorales en televisión, radio y redes sociales durante los partidos de la Copa América de fútbol para ganarse el voto latino. "A lo largo de las próximas semanas, aprovecharemos la energía de la Copa para movilizarnos y llegar a los votantes latinos", indicó en un comunicado Julie Chávez, directora de la campaña de reelección de Biden y de la vicepresidenta, Kamala Harris.

La campaña demócrata difundirá durante los partidos un video en español que asegura que Biden creó más de 15 millones de empleos y dice que su rival, el expresidente republicano Donald Trump, falló a la gente. Los demócratas organizarán también fiestas para ver los partidos en estados clave para las próximas elecciones como Nevada y Arizona, que tienen mucha población latina. Distribuirán además camisetas y pancartas con la marca Biden-Harris 2024/Copa América.

Los demócratas prevén que el torneo futbolístico tendrá una audiencia de unos 100 millones de personas y será el programa de televisión en español más visto del año en Estados Unidos. Se calcula que en el país hay unos 60 millones de seguidores de la selección mexicana. Además, el fútbol se está popularizando cada vez más debido al aumento de la población latina y el fichaje el año pasado de Lionel Messi por el Inter Miami.



No es el único spot de campaña que Biden lanzó enfocado en el voto latino. En marzo difundió otro, en el que buscó diferenciarse de Trump. "Por nuestros abuelos: insulina que cuesta 35 o cientos de dólares. Esa es la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump. Solo hay una opción. Tu voto hace la diferencia", señalan dos voces en off, que intercalan palabras en inglés y español a lo largo de los 15 segundos de video.