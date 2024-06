El reciente avance en el rendimiento de Mercedes dejó al equipo de Fórmula Uno preguntándose cómo habían sido tan "tontos" al no entender antes los problemas del vehículo, según el director técnico, James Allison.

George Russell consiguió la primera posición de la parrilla de salida en Canadá, la novena ronda de 24, el 8 de junio y terminó tercero, con lo que logró el primer podio de la campaña del equipo, que hasta hace cuatro temporadas era la escudería dominante en la categoría.

Allison dijo al podcast de Fórmula 1 "Beyond the Grid" que Mercedes había recuperado la velocidad y que esperaba ser competitivo en las próximas carreras. "Lo que nos ha atormentado desde el principio del año, lo más importante, es que podías hacer que el automóvil fuera bien en una curva lenta, que fuera bastante decente en una curva rápida, pero no podías hacerlo bien en ambas al mismo tiempo", dijo. Y en ese sentido, explicó las variantes. "Lo que ha cambiado en las dos o tres últimas carreras es que hemos modificado el vehículo de tal manera que tiene un equilibrio razonable entre alta y baja velocidad y un equilibrio razonable en el paso por curva", expresó Allison.

"Los momentos Eureka son aquellos en los que entiendes algo que supongo que nadie ha entendido antes y has avanzado en el proceso", añadió cuando se le preguntó por el momento decisivo. "Eso es algo muy maravilloso, esto es más un momento del tipo 'Oh Dios, cómo hemos podido ser tan tontos', en el que ves el camino a seguir y deberías haberlo visto antes", indicó.

Allison dijo que Mercedes se había distraído con "problemas secundarios", cuando modificaba la carga aerodinámica y trabajaba en áreas mecánicas que mejoraban el vehículo, pero no solucionaban el problema aerodinámico fundamental, con un nuevo alerón delantero como elemento clave.

Mercedes está cuarta en la competición frente a las principales escuderías antes del Gran Premio de España de este fin de semana en el Circuit de Catalunya, pero está a 177 puntos del líder y vigente campeón, Red Bull.

El equipo del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ganó por última vez una carrera en 2022. La temporada 2023 fue la primera sin victorias desde 2011.

"Creo que definitivamente podemos conseguir que el vehículo esta temporada sea adecuadamente competitivo y que no tema a ninguna pista", dijo Allison. "Aunque estoy bastante seguro de que haremos una buena actuación en las próximas carreras futuras, me sorprendería si estamos en la pole en la próxima, por ejemplo. Pero estoy absolutamente seguro de que podemos ser tan rápidos como cualquiera en el próximo período", expresó.

Red Bull ganó seis de las nueve carreras disputadas hasta ahora en 2024, Ferrari dos y McLaren una.