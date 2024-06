La casa del dragón volvió a las pantallas después de que HBO y la plataforma Max estrenaran la segunda temporada el domingo 16 de junio, pero las nuevas caras y localizaciones no son los únicos cambios en la serie. Los fans se dieron cuenta de que los créditos iniciales han sufrido un cambio drástico, pasando de una maqueta de la Vieja Valyria que traza las líneas de sangre y los gobernantes de la dinastía Targaryen a un tapiz que ilustra el ascenso de la Casa Targaryen y el comienzo de su desaparición.

Esto también se aleja de los créditos de apertura originales de Game of Thrones, que eran un modelo en 3D del mundo de fantasía con el tema musical sonando mientras importantes hitos y castillos se alzaban del suelo. El showrunner Ryan Condal dijo que los créditos originales, que sirvieron perfectamente para la primera temporada, se habían "quedado sin recorrido" para la segunda.



Mientras que la primera temporada muestra la compleja historia de los gobernantes Targaryen, continuar con este estilo se habría detenido en seco, ya que la segunda temporada se centra en la lucha de Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Aegon (Tom Glynn-Carney) por el Trono de Hierro. "En la segunda temporada, ahora que esta guerra ha comenzado, parecía que era algo más, algo diferente", dijo Condal a Elle. "Te estamos llevando a través de esta historia viva realmente importante de la dinastía Targaryen". Explicó que, para él, una "historia viva" se parece a un tapiz, que, según señaló, era uno de los métodos más utilizados para contar historias en la época medieval. Y agregó que está "encantado" con los resultados.

¿Qué muestran los nuevos créditos iniciales? Para resumirlo de la forma más concisa posible, el tapiz destaca puntos clave de la historia de los Targaryen, poniéndonos al día de los acontecimientos finales de la primera temporada de La casa del dragón. El tapiz comienza con el Destino de Valyria, cuando una catástrofe desconocida destruyó la patria ancestral de los Targaryen, obligando a la familia a emigrar a Dragonstone, una isla situada frente a la costa oriental de Westeros. Una de las principales formas en las que los tres hermanos consiguieron que los gobernantes de Westeros doblaran la rodilla fue el desgarrador incendio de Harrenhall, cuyas dos escenas se incluyen en los créditos iniciales.

A continuación aparecen el rey Maegor el Cruel y el rey Jahaerys con su hermana-esposa Alysanne. Finalmente, los créditos dan paso a escenas que todos reconocen de la primera temporada: la primera es el Gran Concilio de 101 AC, cuando Jahaerys nombró heredero a Viserys (el padre de Rhaenyra) porque su prima, Rhaenys, era mujer. Las dos escenas siguientes muestran la división dentro de la Casa Targaryen, ilustrando al Equipo Verde y al Equipo Negro en lados opuestos de una mesa, e ilustrando al hermanastro de Rhaenyra y "rey usurpador de mierda", Aegon, enviando cuervos para pedir apoyo, mientras ella enviaba a sus hijos y a su prima Rhaenys a lomos de un dragón. Y esto lleva al brutal recordatorio, como si se lo necesitara, de la eviscerante y sangrienta muerte de Luceryon Velaryon y su dragón en las fauces de Vhagar y su jinete, Aemond Targaryen.

Los créditos iniciales originales de la serie cambiaron a medida que los gobernantes se casaban, tenían hijos y morían, lo que significa que se puede esperar que este tapiz se transforme y se alargue a medida que avance la última temporada. Con dos nuevos spin-off de Game of Thrones en el horizonte (A Knight of the Seven Kingdoms y 10.000 ships, será interesante ver qué nuevas ideas pueden conjurar los showrunners para dar su propio giro a sus respectivas secuencias de créditos iniciales.