Al Ittihad hizo oficial este jueves la salida de Marcelo Gallardo como entrenador, después de varias idas y vueltas. La decisión de su alejamiento fue explicada por el presidente del club, Louay Nazer, quien señaló que el DT "cometió errores importantes" durante su estancia.

Esta decisión se produjo antes de la finalización del contrato, que vencía en junio de 2025, debido a los "malos resultados" obtenidos, según fuentes. Así, se confirmó oficialmente la desvinculación del "Muñeco".



El ex DT de River asumió el mando del Al Ittihad hace casi seis meses, pero su etapa en el club árabe no logró cumplir con las expectativas. Las primeras negociaciones entre el técnico y la directiva no lograron definir los términos de su salida, lo que retrasó la rescisión del contrato un mes más de lo previsto. Finalmente, este jueves se hizo efectiva su salida.



El presidente del club confirmó los motivos de la desvinculación de Gallardo al destacar que el técnico "cometió errores importantes", calificando de "inaceptable" la solicitud de destitución del delantero francés Karim Benzema.



Además, Nazer anunció que ya tienen tres posibles reemplazos para ocupar el puesto de entrenador del equipo.



Cómo le fue al "Muñeco" en Arabia

Gallardo dirigió al equipo en 33 partidos, de los cuales ganó 15, empató 4 y perdió 14. Además de los resultados adversos, sufrió derrotas significativas como la final de la Supercopa de Arabia Saudita contra Al Hilal y la eliminación en la semifinal de la Copa del Rey de Campeones, nuevamente ante Al Hilal.



En la liga local, el rendimiento de Gallardo tampoco fue el esperado. Después de quedar afuera en las semifinales de la King Cup, el "Muñeco" tenía la tarea de mejorar en el torneo doméstico para clasificar a la Champions League asiática del próximo año.



No obstante, una contundente derrota 5-0 ante Al-Ettifaq como local dejó al equipo en la quinta posición, dos lugares por debajo del último clasificado.



Los conflictos entre Gallardo y la dirigencia se intensificaron mientras el equipo seguía luchando en el torneo. En sus últimos partidos, empató 1-1 contra Al Khaleej, logró una victoria 4-1 frente a Damac, pero sufrió otra derrota 4-2 contra Al-Nassr. Estos resultados no fueron suficientes para cambiar el destino del técnico argentino.