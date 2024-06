El ex presidente Mauricio Macri tuvo una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando arreciaban las críticas por la falta de reparto de medicamentos oncológicos y de alimentos. El mitin --confirmado a este diario por fuentes del PRO-- tuvo como objetivo conocerse con la amiga del presidente Javier Milei. Fue hace una semana y media y se mantuvo en reserva. Macri la escuchó y se cuidó de exteriorizar lo que realmente piensa de su gestión. Es sabido que el ex presidente guarda reservas sobre áreas del Gobierno de Milei que tienen falencias o que "nunca arrancaron" y muchas de ellas están concentradas en Capital Humano.



La reunión se gestió luego de una de las conversaciones que Macri tuvo con el presidente, donde le pidió conocer a Pettovello. A Milei le pareció bien y autorizó el encuentro, que fue hace una semana y media y duró poco más de una hora. Por lo que relatan los allegados a los que estuvieron en el encuentro, se trató -más que nada- de una reunión para conocerse. Ni Macri ni Pettovello ahondaron en cuestiones puntuales de la gestión de la ministra.

Fue como esconder un Elefante en el cuarto. Mientras se reunieron, había causas judiciales abiertas por la falta de entrega de medicamentos oncológicos y por el destino de alimentos vencidos y a punto de vencerse, todas señales de lo que Macri considera una gestión que no arrancó. Si bien algunos interpretaron el encuentro de Macri como un aval a Pettovello, lo cierto es que no era esa la intención. Además, mal podría ser un respaldo a la ministra una reunión reservada que no se dio a conocer. Distinto hubiera sido un encuentro con foto y con alguna frase celebratoria de Macri. Pero el ex presidente no está para frases celebratorias, al parecer.



Según consignó la agencia Noticias Argentinas, Pettovello dedicó buena parte del encuentro a quejarse de cómo le cuesta manejar el ministerio "en un ambiente tan hostil". Macri intentó mostrarse comprensivo. No hizo alusión a la extensa lista de funcionarios que le renunciaron a Pettovello desde que asumió. Entre ellos, Fabián Perechodnik (un hombre de gestiones del PRO pasadas) que iba a ser su jefe de Gabinete y que duró pocas semanas. Vio lo que iba a ser la gestión y simplemente se retiró con elegancia. Al final, ese lugar lo ocupó Fernando Szeresesky, quien también dejó el puesto hace poco. Pero el más traumático fue el despido del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, a quien además acusaron por el uso de contratos con una ONG que podría salpicar también a Pettovello.

De nada de esto se habló, según cuentan, con Macri. El ex presidente ve con buenos ojos que sumen funcionarios del PRO, que le brinden "experiencia de gestión" a una ministra que, a sus ojos, no la tiene. Por eso, el ex presidente debe haber celebrado la designación de Lucas Fernández Aparicio, un ex funcionario macrista, como nuevo jefe de asesores del Ministerio que lidera Pettovello. También el reemplazo de De la Torre por otra macrista, Yanina Nano Lembo. Si bien Macri niega un cogobierno, nunca ve mal que sumen a dirigentes con pasado PRO al Gobierno si pueden ayudar a mejorar un área.



De hecho, la política de Desarrollo Social con Macri, a cargo de Carolina Stanley, fue diametralmente opuesta a la de Pettovello: en lugar de tener a los movimientos sociales haciendole fila en la puerta, logró una convivencia y mantuvo un esquema de programas sociales en ascenso para contener socialmente el ajuste del gobierno de Macri. El ex presidente coincidide con terminar con "los curros" en los planes sociales, pero a la hora de gobernar, la realidad es que hizo otra cosa.



Del lado de Pettovello, consideraron que el encuentro debía mantenerse en reserva (de hecho, no contestaron las consultas de este diario). La ministra accedió a recibir al ex presidente por pedido de Milei pero, evidentemente, ninguno de los dos consideró que el encuentro podía ser un hecho público que les sirviera. Ni Macri se quería mostrar con la ministra más cuestionada (con mayoría en las encuestas a favor de su despido), ni a Pettovello le sumaba mucho el respaldo del ex presidente.