La Patagonia continental está pasada de frío, de viento y de incomunicación: un temporal de nieve llegado a destiempo generó choques y cortó decenas de rutas generando filas de 20 camiones y colectivos que deben pasar la noche a la intemperie, con los riesgos eso conlleva para quien deba dormir en una cabina. Hay algunas ciudades y pueblos desconectados del mundo exterior por tierra y en el caso de puestos de estancias o parajes remotos, no tienen teléfono ni internet. Su único nexo con la civilización es una radio a pilas con Radio Nacional. O mejor dicho, era. Porque desde el jueves pasado –resultado el “plan motosierra” de Javier Milei, las emisoras chubutenses de LRA9, Esquel, LRA 55 Río Senguer, LU4 Comodoro, RLA 11 Comodoro y LRA 58 Río Mayo están “robotizadas”, sin personal local al aire, retransmitiendo contenido desde Buenos Aires de AM 870 por disposición de las autoridades de Radio y Televisión Argentina: un peón de campo en una estancia no recibe información climática local que le permita prever su situación, pero conoce perfectamente sobre el paro de subtes en Buenos Aires o los atascos en la Avenida General Paz. Lo que ha desaparecido son los famosos “mensajes al poblador” que resultan vitales allí donde no hay señal de teléfono ni internet.

Muchos lugares de la meseta patagónica de Santa Cruz y Chubut –provincias que se están llevando la peor parte del temporal— no tienen forma de pedir ayuda o saber cómo sigue el temporal: un mal cálculo los podría hacer salir a la ruta en auto o a los caminos a caballo y llevarlos a la muerte. El servicio meteorológico nacional indica que el mal tiempo seguirá todo el fin de semana.

Santa Cruz es pura nieve

En diálogo con Página/12, el guía de ecoturismo Facundo Epul cuenta sobre su ciudad Perito Moreno, norte de Santa Cruz: “hace días que la región sufre nevadas constantes con mucho viento y voladeros, unos muros de nieve. No podemos salir de la ciudad ni hacia el norte o sur por la RN40 ni ir hacia Los Antiguos o Las Heras por las otras rutas. Por suerte, desde la semana pasada tenemos los vuelos interpatagónicos de Lade, la aerolínea estatal. Las máquinas de vialidad despejan una ruta solamente para el ingreso del gas y la nafta; así pasa un camión, pero inmediatamente la ruta se llena de nieve otra vez; hay mucho frío y es muy peligroso salir a la ruta, por eso se prohíbe el paso. Hay sectores con un metro de nieve. En la Minera Santa Cruz había que hacer un cambio de turno y un montón de gente se tuvo que quedar allá arriba. Y de los campos sabemos muy poco porque están incomunicados y con la nieve muy alta; las ovejas se quedan bajo la nieve y se mueren, o se pegan en la escarcha. Además no tienen nada para comer. Por eso en las estancias siguen existiendo tropillas y manadas de caballos grandes que se usan para abrir huellas y por ahí sacar a las ovejas atrapadas; además destapan el alimento”.

Daniel Torres, fotógrafo, reporta la situación desde El Calafate: “las rutas a Río Gallegos y El Chaltén están cerradas; abren una vez al día y se sale en caravana 2 p.m. Pero con tanto viento, no sé si eso se va a poder seguir haciendo porque se hacen voladeros y se pierde el camino en seguida. Para viajar es muy complicado porque esta toda la Patagonia llena de nieve”.

Desde Bariloche, Pablo Costa relata en diálogo con Página/12 que allí comenzó a nevar en la madrugada del jueves y se mantiene con intermitencia, algo que seguiría hasta el domingo: “la ciudad se cubrió de nieve y para hacer un trayecto por la avenida Bustillo hasta el hotel Llao Llao --que usualmente son 30 minutos—se tardó dos horas por el uso de cadenas en las ruedas. Defensa Civil recomienda no salir de casa a menos que sea muy necesario. Las rutas a Villa La Angostura están transitables pero con extrema precaución. Esta es la segunda nevada fuerte del año --la anterior fue a fin de abril--; no viene siendo lo habitual, pero es esperable. La parte positiva es que el centro de esquí cerro Catedral adelanto su apertura de los medios la semana pasada”.

El pronóstico

Las zonas más afectadas –según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)-- van desde el centro de Río Negro, centro y noroeste de Neuquén, y desde allí hacia el sur hasta el norte de la provincia de Santa Cruz, pasando por Chubut. Esta semana el temporal generó, por ejemplo, una cola de 20 kilómetros de vehículos entre Neuquén y Piedra del Águila --Ruta 237— donde los autos debieron pasar la noche.

En las regiones de Santa Cruz y Chubut, se esperan nevadas fuertes y persistentes, con acumulaciones de nieve entre 50 y 70 cm en las zonas cordilleranas y entre 20 y 40 cm en las zonas de meseta, con posibles superaciones puntuales.

En Neuquén, el Gobierno autorizó la apertura de las rutas 40 y 237, pero manifestó la necesidad de conducir con “mucha precaución” ante la presencia de nieve y hielo sobre la calzada. En Chubut, se informó que la Ruta 3, entre Trelew y Comodoro Rivadavia, está cerrada; mientras que en la ruta 25 hay corte total en la mayoría de los empalmes.