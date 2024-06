Por tercera vez en dos semanas, el Gobierno se vio forzado a negar una nueva devaluación y otros cambios en la política cambiaria. Esta vez fue para responder a las especulaciones que surgieron en el mercado tras la difusión del reporte técnico del Fondo Monetario Internacional, antes de aprobar la octava revisión del acuerdo con el país. El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó este viernes su cuenta en X para ratificar que no habrá devaluación, asegurar que se mantendrá el esquema de 80/20 para el denominado "dólar blend" para exportadores y defender el mecanismo de actualización del tipo de cambio con un alza del dólar del 2 por ciento mensual.

"No hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo)", sostuvo Caputo en redes sociales. También ratificó que el "crawling peg" del 2 por ciento mensual "se mantiene". Sobre el FMI, dijo que aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo" y destacó que mantienen "muy buena relación" con el Fondo.

La necesidad de repetir las explicaciones que había dado la semana pasada el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y él mismo la semana anterior, demuestra que Caputo no consigue convencer a los agentes económicos y financieros sobre la sostenibilidad de la política cambiaria.

Para el ministro, todo marcha de acuerdo a lo previsto y el Gobierno es una maravilla. "Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país, y que habla muy poco con la prensa", señaló. "Entiendo que eso no favorezca el trabajo del periodismo", agregó Caputo, en medio de las versiones sobre su malestar por el desembarco de Federico Sturzenegger en el gabinete. "Muchos periodistas serios lo entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, y otros literalmente fabulan", agregó.

"Nosotros no podemos perder tiempo refutando cada una de estas mentiras", enfatizó. Y dijo que "como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos".

En ese sentido, insistió con la explicación en la que no todos confían: "No hay ninguna devaluación prevista. El 80/20 se mantiene y el Fondo NO tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo). El crawl de 2 pct se mantiene también. Aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación", completó en su mensaje, en un día feriado, tras dos caídas fuertes en las cotizaciones de acciones argentinas en Wall Street.