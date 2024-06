Desde Liubiliana, Eslovenia

Se cumplió el objetivo. Argentina tuvo que esperar hasta la última semana de competencia, a poco más de un mes para el comienzo de los Juegos Olímpicos, para sellar su clasificación. Y costó, sí. El equipo hizo lo que tenía que hacer, ganar la mitad de los partidos en cada week y no perder con ninguna selección que estuviera debajo en el ranking mundial.

En la primera semana en Río de Janeiro, el combinado nacional venció a Alemania y a Irán. En el segundo le ganó a Canadá y a Serbia y en el tercero a Turquía y Bulgaria. Las seis derrotas fueron ante Brasil, Japón, Estados Unidos, Francia, Polonia y Eslovenia (todos ya clasificados a París 2024).

Durante las tres semanas de juego la Selección alternó buenos y malos momentos, seguramente por una mezcla de cansancio y presión por alcanzar el objetivo. Marcelo Méndez realizó varias modificaciones en el equipo durante el torneo y aún no pareciera estar del todo definido el conjunto titular para la máxima cita multideportiva. Desde Liubliana, Página/12 habló con el entrenador el día en el que la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) oficializó la clasificación con la entrega de unos gorros y la mascota de París 2024, la Phryge olímpica.

--¿Qué sentís después de clasificar a los Juegos?

-Estoy muy feliz con haber alcanzado el objetivo y muy feliz con el grupo porque a pesar de no mostrar nuestro mejor juego, mostramos coraje, agresividad y dejamos bien parada a la Argentina con la clasificación. Eso era lo más importante en este período del proceso.

--Dijiste que no mostraron el mejor juego, ¿qué se debe mejorar?

--Tenemos que seguir creciendo como equipo, tenemos que mejorar en lo técnico, en ataque y en el saque también. Son cosas que tenemos que hacer y vamos a tratar de aprovechar este tiempo que queda hasta los Juegos para hacerlo.

El equipo por momentos pareció muy cansado, los jugadores terminaron su temporada en el exterior y enseguida comenzaron los entrenamientos en el CeNARD para luego iniciar esta búsqueda olímpica desde el 21 de mayo hasta ahora. Con la clasificación consumada, Méndez se refirió a este tema: “El descanso va a depender de si nos clasificamos a la fase final de la VNL o no. Voy a tratar de darles unos días libres para que estén con sus familias y que puedan descansar para después enfrentar esta etapa final del proceso que son los Juegos Olímpicos”.

Argentina tendrá que esperar a que este domingo jueguen Cuba vs. Polonia, Japón ante Estados Unidos y Serbía ante Eslovenia, para saber si finalmente pasa a los cuartos de final de la Liga de Naciones (VNL) que se jugará en Lodz, Polonia, entre el 27 y el 30 de junio. Después se espera un descanso para el plantel y una gira de amistosos antes de los Juegos Olímpicos que comenzarán el 27 de julio en el caso del vóley en el Arena Sur 1 de París.

El entrenador de la Selección Argentina es el único de la historia en estar al mando del combinado nacional durante dos ciclos olímpicos seguidos. Además es el director técnico del Jastrzębski Węgiel, equipo de la Plusliga polaca con el que esta temporada logró el bicampeonato y además fue subcampeón de la Champions League.

--¿Qué podés utilizar del vóley polaco en la Selección?

--Es un vóley distinto, más físico, más fuerte que no quita que no sean técnicos también. Junto con Italia, son las mejores ligas del mundo y se juega a un nivel muy alto todo el tiempo, no solamente cuando están en la Selección, lo que les permite estar mucho más cerca del alto rendimiento. Nosotros tenemos jugadores de varias ligas de diferentes niveles, entonces tenemos que nivelar y nos cuesta más llegar a ese tope de rendimiento.

Méndez está al frente de Argentina desde la temporada 2018/2019. En 2019 dirigió a la Selección en la VNL y en el Preolímpico de Japón logró la clasificación a Tokio, mientras que en Lima, al mando de Horacio Di Leo, otro grupo de jugadores lograba el oro Panamericano por segunda vez consecutiva. En Tokio 2020 (que finalmente se jugó en 2021) logró igualar el máximo hito histórico de este deporte al quedarse con la medalla de bronce el vencer a Brasil en el partido por el tercer puesto. En 2022 se clasificó a los cuartos de final del Mundial y en 2023 consiguió dos hechos inéditos: pasar a la Fase final de la VNL y ganarle el Sudamericano a Brasil por primera vez en 35 ediciones disputadas.

--¿Cuál es la clave para mantenerse tanto tiempo al más alto nivel?

--La verdad que creo que el grupo es bueno y está enfocado en dar lo mejor, eso es lo más importante. ¿Cómo hago? No sé, yo lo único que sé es que trabajamos mucho y queremos cada día superarnos como equipo y superarnos individualmente.

Agustín Loser y la mascota de París 2024. Detrás, Gallego. (volleyballworld.com)

Cuando terminó el último partido en el que Argentina derrotó a Bulgaria este sábado, le preguntamos a Méndez sobre el mensaje que les dijo a los jugadores al terminar el partido. “Les dije que descansen, que disfruten, que fueron semanas de mucha tensión, de mucho desgaste emocional y que aprovechen este momento para disfrutar del logro que hicimos. Para mí es un orgullo poder representar a la Argentina, llegar dos veces a los Juegos olímpicos que no es nada fácil para nosotros. Es un orgullo trabajar, me siento feliz del lugar donde trabajo y de poder representar en el vóleibol a mi país”, concluyó el conductor del equipo nacional.