El economista y ex rector de la Universidad del CEMA Carlos Alfredo Rodriguez se sumó este sábado a los referentes neoliberales que toman distancia de Javier Milei descalificando sus dichos y cuestionando sus políticas económicas, principalmente las monetarias.

Rodríguez se refirió a los dichos del presidente argentino ante la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el día viernes, cuando lanzó una amenaza que ya había formulado otras veces: "Una vez saneado el Banco Central, vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso por la cual emitir dinero sea un delito, y sea un delito de lesa humanidad. Y si se emite dinero deberán ir presos el presidente de la nación, el ministro de economía, el presidente del banco central..."

"Mejor que se deje de fanfarronear y decir pavadas", le respondió Carlos Rodríguez desde su cuenta de X. "En 30 días (del 7 de mayo al 7 de junio) la Base Monetaria, o sea El Dinero, creció (se emitió) un 31,7 por ciento. Eso es equivalente a una tasa anualizada de emisión de dinero de alto poder de 2634 porciento. Son datos oficiales del Balance Semanal del BCRA", concluye el tuit.



Posteriormente, a un comentario de un lector aludiendo a la inestabilidad emocional de Milei, Rodríguez le respondió: "A ese hombre la realidad le importa un bledo. Está viviendo un sueño..."

Carlos Rodríguez había acompañado a Milei durante la campaña presidencial, en el año 2023, como asesor "senior", pero muy pronto se alejó. Esta semana, Milei y Caputo recibieron fuertes críticas de otro militante cercano al actual presidente, Carlos Maslatón, y del analista financiero y votante confeso de Milei, Christian Buteler.

“Caputo y Milei no tienen ningún superávit de nada y son dos máquinas eficientes únicamente para fundir al Estado y al pueblo”, publicó Maslatón, al comentar las cifras de incremento de la deuda pública, basado en cifras informadas a su vez por Buteler.



Este, a su vez, había publicado en su cuenta de X que: "A pesar de lograr financiero en los primeros 5 meses del año, la deuda consolidada entre Tesoro + Banco Central subió u$s 53.271 millones". en otro tuit agrega: "Este cálculo no incluye los u$s 10.000 millones que debe el BCRA en Bopreal, lo que elevaría el incremento de la deuda a US$ 63.700 millones”.