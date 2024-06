“El tiempo es de Dios": Milei no le pone fecha a la salida del cepo cambiario

El Presidente brindó una entrevista radial desde República Checa y volvió a repetir que “el levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central". En esa línea esquivó ponerle fecha a la medida.

"No hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación, del ajuste fiscal que estamos haciendo y, lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan porque entienden que, frente a un ajuste de este calibre, la política social ha tenido que ser extremadamente buena porque, si no hubiéramos actuado correctamente, hubiera sido una catástrofre", dijo Milei.