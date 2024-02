En un nuevo paso del ajuste e incrementando la guerra con los gobernadores, el Gobierno nacional anunció la eliminación de fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones y enmarcó la decisión en la convicción de avanzar "contra todas las cajas de la política". esta decisión podría terminar con planes de ayuda para la compra de garrafas, vivienda social y apoyo a la ciencia.

El anuncio de la idea oficial fue realizado por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno e, inmediatamente, fue confirmado por el propio presidente Javier Milei. "Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política", dijo Milei cuando se lo consultó sobre la decisión anunciada instantes antes por Adorni.



En su habitual conferencia de prensa, el portavoz dijo que el presidente Javier Milei había decidido "eliminar determinados fondos fiduciarios" por entender que "carecen de transparencia" y representan un gasto "en torno a los US$ 2.000 millones" anuales, lo que significa -aseguró- "medio punto del Producto Bruto Interno".



Adorni señaló que esos fondos "son parte de lo que denominamos 'cajas de la política'" y consideró "llamativo" que "la política no esté de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien cómo utilizan la plata".



En tanto, Milei sostuvo: "Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve".



Adorni anunció que Milei "decidió eliminar determinados fondos fiduciarios", aunque no precisó cuáles de los 28 existentes en la órbita del Estado nacional, según un relevamiento realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), serán alcanzados por la medida.



"Apelamos a que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo y que le den lugar a lo que planteamos en la ley Ómnibus, que es la eliminación de estos fondos", exhortó.

Cabe recordar que, en el marco del debate de la ley ómnibus, los gobernadores ya se habían negado a aprobar un inciso (el H del artículo 4), que le daba a Milei el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Los 28 fondos que están en la mira

Los 28 fondos fiduciarios de jurisdicción nacional, por orden cronológico de creación, son los siguientes:1990: Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Foncyt)1995: Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial1997: Fondo Fiduciario de Capital Social (Foncap)1997: Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional1999: Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal2001: Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte2001: Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica2001: Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas2001: Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)2003: Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria2005: Programa Hogares con Garrafa (Hogar)2012: Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar)2013: Fondo Nacional del Manejo del Fuego2014: Fondo Fiduciario del Servicio Unive para la rsal Argentina Digital2014: Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria2015: Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder)2016: Fondo Fiduciario para la Vivienda Social2016: Fondo Fiduciario de Desarrollo Productivo (Fondep, ex Fondear)2016: Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro)2016: Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud2016: Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de Bosques Nativos2017: Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce)2017: Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis)2017: Fondo de Garantías Argentino (Fogar)2017: Fideicomiso PPP de Autopistas y Rutas Seguras2019: Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata2021: Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana2021: Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.