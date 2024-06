Milei: el FMI es "zurdo" y "no me felicita"

Por Leandro Renou

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta hace seis meses que el Fondo Monetario (FMI) le otorgue dinero extra en volúmen como para intentar abrir el cepo cambiario, el presidente Javier Milei entró en una dinámica particular de concepción de las acciones y las personas que comandan el organismo de crédito internacional. Según supo Página I12, luego del Staff Report dado a conocer sobre Argentina, en el que se cuestiona el impacto social de ajuste, se avisa sin decirlo que es necesaria una devaluación y se apuran los plazos para salir de los controles de cambios, el Presidente les dijo a los propios que "el FMI es zurdo" y que "no me felicitan" por el ajuste.