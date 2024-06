El economista Carlos Pirovano asumió al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hace cuatro meses y el balance para la actividad está lejos de ser positivo. El primer rasgo que destacan desde la Junta Interna de ATE es su extranjería con respecto al campo en el cual se desempeña. En una reciente declaración lo describen como "una persona completamente extraña y ajena al cine nacional y la cultura" y explican que ningún funcionario llega a un organismo público "sin equipo, sin evaluación ni diagnóstico" e "inicia un desguace histórico". En este contexto, la Asamblea de Cine Regional Organizado de La Plata, Berisso y Ensenada convocó este viernes a partir de las 18 a un "Pantallazo" con entrada gratuita en todo el territorio nacional en defensa del cine argentino.

Según ATE, la cuestión del déficit presupuestario planteada por el gobierno de Javier Milei es un "falso dilema", ya que se tomaron "decisiones arbitrarias y unilaterales sobre lo que es o no el fomento". Desde la Junta Interna denunciaron tres puntos fundamentales para entender cuáles son las políticas que se llevan adelante actualmente: 1) la entrega del canal Cine.Ar TV y Cine.Ar Play a través de un memorándum de entendimiento entre el Incaa y el interventor de RTA S.E.; 2) la destrucción de todos los programas alternativos y federales de exhibición, entre ellos el MECIS (Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social) que se ocupa de registrar los juicios de lesa humanidad para construir el archivo audiovisual y preservar las pruebas destinadas a procesos judiciales; 3) los contratos fraudulentos en el seno del INCAA.

A pesar de que el mismísimo presidente de la Nación afirmó que "no hay plata", en mayo se conoció el avance en la contratación de un estudio de abogados externo al Instituto, un acto que desde la Junta Interna calificaron como "irregular, fraudulento y millonario", en sintonía con "el escándalo que estalló en el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovello", jefa de Pirovano. El INCAA cuenta con su propia Gerencia de Asuntos Legales, pero en el expediente EX-2024-51173280- -APN-SGS#INCAA consta que el 15 de mayo el abogado Jorge Gustavo Neme presentó al presidente del INCAA sus "servicios profesionales para el asesoramiento y actuación legal, tanto judicial como extrajudicial" por honorarios de 9 millones de pesos como mínimo. Entre las tareas solicitadas se incluyen la desvinculación de empleados contratados, estructuración e implementación de un programa de retiros voluntarios, pase a disponibilidad, asesoramiento laboral cotidiano y asesoramiento en actuaciones judiciales y extrajudiciales iniciadas contra el INCAA.

En diálogo con Página/12, la delegada general de ATE INCAA, Ingrid Urrutia, dijo que "la situación adentro sigue siendo muy compleja" e informó que "el miércoles pasado terminó el plazo de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente en el Instituto, al que se ajustaron 89 trabajadores incluyendo a subgerentes, coordinadores y trabajadores de mucha formación con la presión del otro sindicato (UPCN) de que la cosa no mejoraría". Urrutia comunicó que "de 720 trabajadores en febrero han despedido a más del 35 por ciento, lo que vuelve inoperable muchas de las politicas públicas, programas, cuidado del acervo y archivo audiovisual".

Por otra parte, explicó que la Asamblea Federal (órgano de cogobierno del que participan ministerios y secretarías de Cultura de las provincias) se reunió dos veces: la política cinematográfica de Pirovano fue rechazada por 3/4 partes de los votos y ahora queda pendiente una tercera reunión programada el 2 de julio. "Hasta la fecha no hay nueva acción de coordinación –informó la delegada–. Ahora están armando un nuevo plan de promoción y fomento con premios en dólares, que se liquidarían en pesos argentinos al cambio de la fecha, veremos si logran implementarlo". En este contexto, la Asamblea de Cine Regional Organizado de La Plata, Berisso y Ensenada convocó este viernes a partir de las 18 a un "Pantallazo" con entrada libre y gratuita en todo el territorio nacional en defensa del cine argentino. Ya hay una decena de eventos confirmados y se irán sumando otros para visibilizar la situación del sector.

Las actividades

En La Plata (Seccional de SATSAID) se proyectará a las 19 Cipriano yo hice el 17 de Octubre, de Marcelo Gálvez; en Neuquén (Magma Arte y Birra), Silencio en la Rivera, de Igor Galuk; en Lincoln (Cultural Tero Seco) podrá verse a las 20.30 Aire fresco, de Andrés Cuervo; en Córdoba (CEPEA Libertad) se presentará a las 21 Algo incorrecto, de Susana Nieri; en Ensenada (Cineclub filosófico, FaHCE-UNLP) podrá verse a las 19 Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela; en La Plata (Colibrí Arte y Cultura) se proyectará Lago Escondido, de Camilo Gómez Montero a las 19; en La Matanza (espacio IDEAL) se presentarán varios cortos y Retiros (In)voluntarios, de Sandra Gugliotta, en el marco del Festival Internacional de Cine de La Matanza; en City Bell (Cine del Barrio) se proyectará a las 19 Bolivia, de Adrián Caetano; en Ituzaingó (Cineastas del Oeste, CCI) se presentará una selección de cortos a partir de las 20; y en Berisso (Centro Cultural Raíces del Dawson) se presentará a las 19 Bepo, de Marcelo Gálvez.

Mientras tanto, después de tres meses sin posteos, desde la cuenta oficial de Instagram del Instituto se despertaron para compartir tres placas a modo de informe. Como de costumbre, en esta gestión se impone la mirada economicista sobre los asuntos de interés público y eso se mezcla con altas dosis de desinformación: el comunicado incluye varias cifras pero pocas precisiones en relación a la política cinematográfica que intentan implementar. Por un lado, se insiste en el mandato de "ahorro y cuidado del dinero del contribuyente", aunque ya se explicó hasta el cansancio que la principal fuente de financiamiento del INCAA proviene del impuesto del 10 por ciento sobre el precio de las entradas, el 10 por ciento del precio de venta de videogramas y el 25 por ciento de la recaudación del Enacom (impuesto a la facturación de canales de TV y servicios de cable).

"De acuerdo al esquema de gastos heredados, de continuar con el ritmo económico financiero recibido, el INCAA hubiera perdido en 2024 más de $8.500 millones, necesitando de transferencias del Tesoro para subsistir", informan. También hablan de un ahorro de "más de $3.000 millones anuales" y enumeran las medidas tomadas: suspensión de privilegios para el personal, retiro inicial de 254 empleados y reducción de 32 cargos gerenciales y de jefatura, cancelación de designaciones de planta permanente a 29 empleados, quita de suplementos a 137 empleados, suspensión de mantenimiento de dos locaciones y suspensión de alquileres. "El INCAA dejará de ser un agujero negro de recursos y, tras un período de achicamiento y readecuación, no necesitará nunca más de la asistencia del Estado para funcionar". La elección de palabras puede ser leída como una de las tantas provocaciones de este Gobierno. Nada se detalla sobre el contrato millonario con Neme. La situación de los niños del Chaco no fue revertida en este semestre. Tampoco se explica cómo se reorganizarán las tareas de los empleados que ya no ocupan sus puestos o cómo se logrará fomentar la identidad cultural y la soberanía audiovisual con los trabajadores de la industria afuera de la ecuación.