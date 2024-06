Después de 14 años recluido, Julian Assange, creador y líder de WikiLeaks pisó suelo conocido: volvió a su casa en Australia. Entrevistada por la 750, Daniela Lepin Cabrera, coordinadora de la campaña por la libertad del periodista en América Latina, contó cómo ve este proceso y cuáles cree que serán los pasos a seguir tanto para Assange como para la red de periodistas que trabajan a su alrededor.



“Es un momento que hemos esperado durante años. Logramos que Julian haya pisado suelo australiano, se haya podido abrazar con su compañera y con sus amigos y colegas. Han sido días muy intensos, de dormir muy poco. Pero muy contentos. He podido hablar con muchos y estamos agradecidos de toda la solidaridad, de todo el cariño, de cómo lo sostuvieron durante estos 14 años”, señaló.

Además, detalló que “Julian está en casa" y que "está bien, tratando de asimilar lo que implica la libertad después de la cantidad de tiempo en la que estuvo recluido en condiciones muy difíciles". "Estuvo cinco años en una cárcel de máxima seguridad. Todo eso para una persona que de un momento al otro sale con afecciones de salud física, emocionales”, recordó.



Por eso, dijo que en este momento quienes están cerca de Assange intentan “contener” al periodista y a su familia. “Estuvimos enfocados en todo un trabajo de defensa. Lo que nos ha tenido enfocados en eso, impidiéndonos continuar con nuestra labor periodística. Pero hoy en día nos toca hacernos cargo de esa salud mental que se vio tan afectada. Y de la nuestra. Hacernos cargo de lo difícil que ha sido”, precisó.

“Fue paralizar durante más de ocho años la labor para la que me he sentido llamada. Ahora toca dejarlo un poco descansar. Que empiece a asimilar. Este proceso no va a ser fácil. El encuentro con sus hijos. Están juntos hoy en día. Pero yo esperaría, conociendo un poco la personalidad, que él pudiera hacer un proceso de tranquilidad, asimilarse. Y que ojalá no se ponga a trabajar inmediatamente”, dijo.

Finalmente, aseguró sobre el futuro de WikiLeaks: “Después viene volver a articular el trabajo. Mantenernos con la articulación que hemos tenido a lo largo de todos estos años con organizaciones, personas. Tratando de levantar un discurso mucho más hegemónico respecto a la libertad de expresión y el derecho a la información”.