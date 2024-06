La primera exploración off shore en busca de hidrocarburos en el mar argentino arrojó resultados negativos. La empresa Equinor no halló indicios claros de petróleo en el primer pozo en aguas profundas. Fue clasificado como "seco". De todos modos, se consideró su perforación como "un hito en la historia de la exploración costa afuera".

La empresa dijo que en los próximos meses tendrá "una mayor comprensión del potencial hidrocarburífero en estas áreas". "El pozo EQN.MC.A.x-1 en el bloque CAN_100 fue completado de forma segura. Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco", señaló la empresa noruega. "Este pozo, junto con las campañas de adquisición sísmica en la Cuenca Argentina Norte y las cuencas Austral y Malvinas Oeste, representa una importante campaña de exploración costa afuera en el país", destacó la compañía. Los datos y la información recopilada serán analizados exhaustivamente para determinar el potencial de la zona.