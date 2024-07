Se cumplen 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón y Buenos Aires/12 consultó a un grupo de funcionarios, intendentes y dirigentes gremiales en torno a su figura y su legado. Participarán del acto convocado en San Vicente en el que Axel Kicillof será el orador de fondo.

En tiempos en los que la dirigencia se debate en torno a los proceso de reconstrucción política luego de la derrota electoral en las nacionales del 2023 y el avance de la derecha que acusa al justicialismo de todos los males que aquejan al país, los peronistas del distrito más grande y poblado de la Argentina reconstruyen su historia personal y la proyectan a los desafíos del presente y el futuro.

Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador

“El primer recuerdo que tengo de Perón es de cuando era muy chica porque mi casa funcionaba como una unidad básica en la que mis padres y sus compañeros se reunían para discutir de política y militar por el regreso de Perón a la Argentina”, dice la Jefa de asesores de la Provincia al recordar su acercamiento a la figura de Perón, a quien conoció años más tarde en Gaspar Campos. “Era muy chica, pero recuerdo que mientras hablaba con ellos a veces me miraba y sonreía, y a mí me llamaba la atención esa sonrisa tan particular que tenía”, dice.

Consultad por el presente, asegura que “la identidad peronista es una identidad política que está formada por un conjunto de valores que tienen que ver con la justicia social, la soberanía nacional y la inclusión de los sectores populares en la vida política y económica del país”.

Explica Álvarez Rodríguez: “Es una identidad que nace del conflicto entre los trabajadores y la oligarquía a partir de la promulgación de los derechos laborales que había impulsado Perón. A partir de ese desacuerdo entre trabajadores y oligarquía, entre oprimidos y opresores, es que nuestro pueblo adquiere conciencia de sí mismo reconociéndose como un sujeto político que defiende valores como el amor por el prójimo, la solidaridad, la igualdad, la dignidad humana y la lucha por un país sin excluidos. Estos valores que conforman la identidad peronista adquirieron una dimensión política a través de acciones de gobierno en las presidencias de Perón, de Néstor y de Cristina”.

En este sentido, sostiene “que hoy la identidad peronista se encuentra en las y los que luchan por los derechos laborales, por la soberanía nacional, por la igualdad entre los hombres y las mujeres, por la inclusión de los excluidos, y en todos los que tienen a la justicia social como un horizonte para Argentina”.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud

El ministro de Salud de la Provincia no viene de una familia peronista. Tiene 43 años y su adolescencia transcurrió durante el menemismo y el peronismo estaba representado por esa experiencia política. “De Perón como figura tenía una imagen muy buena en materia de salud, por Ramón Carrillo”, dice y recuerda: “ Mis viejos son médicos y de eso se hablaba en casa, era interesante. Cuando empecé a militar y en paralelo a estudiar, a principios de los 2000, participé en jornadas por los derechos humanos junto a la agrupación Hijos o con las Madres de Plaza de Mayo, y allí fui conociendo compañeros peronista”.

Se acercó a la figura de Perón por las conversaciones con sus compañeros. “Pude sacarme muchas dudas que tenía sobre el peronismo, dudas que habían sido instaladas por el anti peronismo y que teníamos muchos, incluso aquellos que ya estábamos en la militancia del campo popular, pero que no levantábamos esas banderas”, recuerda rememorando la etapa en que empezó a sentirse “mas o menos peronista”. Las dudas, asegura, se disiparon por completo cuando emergió la figura de Néstor Kirchner.

“Puede ser que haya distintas discusiones por nombres o personas, pero la identidad actual del peronismo es lo que construyó el kirchnerismo”, asegura respecto al presente. “El peronismo de finales de los noventa tendía a otra cosa, no tenía espíritu de transformación, pero Néstor se lo renovó no sólo por ser un gobierno exitoso, sino por reactualizar la doctrina y volver a movilizar al pueblo para ser parte de algo, que es uno de los ejes del peronismo, como hizo Cristina, de gobernar a plaza llena”, reafirma. “Eso es avalarse en el pueblo para tomar decisiones cuando esas decisiones son de interés general, y esa es la doctrina que se construyó”, sentencia.

Jorge D' Onofrio, ministro de Transporte

El ministro de Transporte bonaerense y dirigente del Frente Renovador, encontró a Perón en su familia. "Tuve la suerte de nacer en un casa peronista con padres militantes que padecieron cárcel en el '55 y en el '76", rememora. "Con el ejemplo de ellos peleando por el pueblo, por el que menos tiene y por la justicia social, para mí fue fácil seguir ese camino", señala.

Respecto a la identidad peronista asegura que no es fácil de definir, aunque define al peronismo como "un movimiento y, como tal, abarca desde la centro derecha y la centro izquierda". Al mismo tiempo, considera que siempre hay un gran cúmulo de coincidencias que amalgaman esas diferencias. Y sintetiza: "Hay que seguir el ejemplo que nos dio Perón de que para un argentino no hay nada mejor que un argentino".

Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural

Para Saintout la identidad peronista actual tiene una relación directa con la doctrina del movimiento, cuya centralidad está resumida en tres banderas clásicas: soberanía política, independencia económica y justicia social. "Estas bases se ven amenazadas por las políticas de ajuste del Gobierno nacional de Javier Milei", asegura.

Según la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia: “La justicia social es hoy clave, como la búsqueda de un esquema societal que afirme y que vuelva efectivo los derechos y el cumplimiento de los mismos. Una justicia social que se asienta en la lógica de los derechos y que hoy los derechos son alcanzar un estándar de vida digno para todos y para todas, un trabajo bien remunerado, el goce de los bienes materiales y el goce y disfrute de los bienes culturales”.

“Es contra esta idea que han machacado durante los últimos cuarenta años desde la dictadura, los neoliberales y ahora los libertarios", señala la platense que pone desafíos en el horizonte: "seguir buscando que la igualdad, la solidaridad, la comunidad, sean conceptos internalizados por el pueblo”.

En el marco de la política nacional, Saintout señaló que ve a la oposición con una actitud “muy sólida” y que el peronismo está unido frente a la avanzada libertaria. "Estuvimos en la calle acompañando a los trabajadores, a los estudiantes y a los jubilados por eso nos siguen estigmatizando y atacando" dice y destaca que en el Congreso, los legisladores de Unión por la Patria fueron los únicos que rechazaron abiertamente la Ley Bases en las dos oportunidades que se trató". "Tenemos una voz como la de Máximo Kirchner que se puso al frente de la pelea contra el RIGI, y también tenemos militancia y amor por la patria, porque nosotros no queremos destruir desde adentro o desde afuera. Queremos construir”, concluyó.

Julio Alak, intendente de La Plata

Alak tiene 66 años y hace 50 que milita en el peronismo. El nacido en Benito Juárez fue secretario general de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en 1978, y por aquellos años participó de todas las luchas ligadas al retorno de la democracia, a tal punto que fue detenido en tres oportunidades, una de ellas junto a Mercedes Sosa, situación que derivó en el exilio de la cantante.

Alak, que fue el ministro de Justicia de Nación que más tiempo duró en el cargo con seis años y ocho meses, y que además es socio fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, fue electo presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en 1988 y lo presidió durante cinco períodos. Construyó la sede de calle 54, 7 y 8, con "la visión de un partido político para la formación de cuadros", según explica a este diario.

"El peronismo es la fuerza política que expresa dos derechos fundamentales, que son la defensa de los derechos sociales y la intervención del Estado en la economía con el fin de la distribución de la riqueza, con un objetivo claro que es la justicia social", sintetiza el intendente, que a pesar del contexto, sostiene que el peronismo "está absolutamente vigente en su contenido ideológico doctrinario", ya que fue ideado por Perón, "que fue uno de los grandes líderes que dio el mundo, y sin lugar a duda, el líder latinoamericano más importante de la historia".

Según Alak, esto se debe a que, a la acción cotidiana y empírica, "Perón le sumó teoría, una elaboración ideológica que es atemporal y abstracta, y no hay elaboración teórica en los grandes líderes actuales", describe el intendente que transita su quinto mandato como jefe comunal de la capital bonaerense, que asegura que "Perón liberó al pueblo argentino de una relación de esclavitud con el poder económico".

Alak cuenta que su primer contacto con la imagen de Perón fue a través de los videos de "Actualización política y doctrinaria para la toma del poder", generados por Pino Solanas. También señala como fundamentales "las correspondencias de Perón y John William Cooke, que fueron muy importantes". Al hablar de la coyuntura actual, el intendente platense apunta: "Como buen enemigo, el poder económico ha logrado atomizar y dividir al peronismo".

"El peronismo falla en el método de construcción", dice Alak, y amplía: "Fallamos allí porque nos olvidamos de lo que dijo Perón, debemos profundizar la democracia interna y plantear un 'volver a casa'. El poder económico sabe que somos la mayoría, pero han sido mucho más habiles en dividirnos, que nosotros para mantenernos unidos". Alak apunta que el movimiento justicialista debe recuperar la idea de unidad, porque "el peronismo unido es invencible, ya que electoralmente superamos el 50 por ciento".

Al ser consultado sobre el futuro cercano, Alak sostiene que el gobernador Axel Kicillof "es un enorme heredero de Perón y tiene todas las condiciones para ser el candidato presidencial del peronismo y ganar la próxima elección". Sin embargo, al hablar del movimiento en general, sostiene que "si queremos representar a los pobres hay que estar con ellos, escuchar qué dicen y aplicar la doctrina". "En política te vas a arrepentir de muchas cosas, menos el tiempo que estés tomando mate en el rancho con los pobres. El saber es un ida y vuelta entre la teoría y la realidad, y así lo planteó Perón a partir de la idea aristotélica", sentencia.

Juan de Jesús, intendente Partido de La Costa

Juan De Jesús relata cómo fueron sus primeros acercamientos a Perón: “Tengo un recuerdo con mi padre de cuando yo era chico, él me tenía sobre sus hombros y lo vimos desfilar al General Perón con su caballo manchado por la Avenida del Libertador".

"Tengo esa imagen y escuchar ¡ahí está el General Perón!¨, agrega sobre su memoria. Dice que en su casa había mucha sensibilidad social, que su padre fue un trabajador que supo independizarse, generar empleo, y velar por la premisa de la distribución de la riqueza.

Respecto a la identidad peronista del hoy, De Jesús adivierte que, ante todo, hay que tener en cuenta que hay una crisis de representación. El intendente costero indica que se "necesita de un nuevo pensamiento para trabajar en función de cómo resuelvo el presente con una mirada de futuro". Pide una transformación con espíritu revolucionario y salir del modo electoral.

Julio Marini, intendente de Benito Juárez

Para Julio Marini, cinco veces elegido por sus vecinos como intendente de Benito Juárez, el peronismo es una doctrina, pero también una forma de vida. Sostiene que el mejor homenaje a Perón es mantener la unidad básica abierta todos los días desde hace cuarenta años, que esa dinámica facilita el trasvasamiento generacional y la incorporación de los jóvenes a la política, a la vez que funciona como barrera a las ideas de extrema derecha.

“Mi viejo era peronista, laburante y militante, entonces desde mis doce o trece años empecé a acompañarlo a las reuniones, para escuchar y aprender”, dice el jefe comunal que tiene 68 años y hace más de 50 que se considera un militante. “Eran épocas bravas, de dictaduras, de proscripción, de “luche y vuelve”, recuerda mientrar rememora "las reuniones que se hacían con mucha discreción, en casas particulares, grupos chicos, de no más de diez compañeros”.

“Yo tengo una vida en el peronismo y una familia en el peronismo, nunca me voy a ir del peronismo ni mi familia tampoco”, afirma y suma: “En la política se ven lo mejor y lo peor del ser humano. Sé que hay dirigentes que están dispuestos a ponerse cualquier saco con tal de ser. Yo no. Cuando arranqué en mi barrio, barrio Pachán, no soñaba ni con ser concejal. Me tocó ser cinco veces intendente. Hoy tengo amigos en todos los barrios. Camino y la gente abre la puerta, me invita a pasar. Tenemos casi todo el pueblo asfaltado, 98 por ciento de cobertura de cloacas, 100 de agua potable, cada plaza tiene un playón deportivo y los juegos renovados. Realmente transformamos el pueblo. Cuando termine voy a caminar muy tranquilo”.

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora

Otermín creció dentro de una familia de Banfield que tradicionalmente no era peronista, aunque a través de sus papas siempre tuvo relación con el servicio público. Su papá era médico y cardiólogo del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y su mamá fue directora de una escuela para ciegos, entonces desde chico fue forjando el respeto hacia la figura del General Perón.

Con esa base, Otermín cuenta que en su adolescencia conectó de lleno con el peronismo después de la crisis del 2001 y la recuperación económica del país que encabezó Néstor Kirchner como Presidente, cuya gestión puso en alza los valores históricos de Perón. “Luego vinieron Néstor y Cristina, y como muchos jóvenes de mi generación, me hice definitivamente peronista porque pude ver en carne propia la materialización de la doctrina de justicia social, soberanía política e independencia económica”, recuerda.

Siendo uno de los intendentes más jóvenes de la Provincia, entiende la identidad peronista como “un modo de ver las cosas y de pararse frente a ellas". "Para muchos de nosotros es como una religión laica que organiza el sentido de nuestra vida en común: el amor y la igualdad, por eso decimos que Perón fue más que un Presidente: fue la encarnación de la posibilidad de una sociedad mejor".

"Esa esperanza sigue siendo el núcleo que nos define”, destaca y agrega que "más que hablar de modernidad versus pasado, yo creo que hay que hablar de integración de la historia al presente, y a partir de ahí sí, pensar en las actualizaciones que hagan falta sin renunciar a nuestra esencia”.

Otermín señala que “más allá de los matices y discusiones internas, hoy el peronismo es la oposición contundente y mayoritaria contra este Gobierno nacional". "Estoy a favor de la unidad y del debate, que no son cuestiones contradictorias, al contrario, la discusión interna es condición de posibilidad para que logremos una estrategia común”, expresa a la vez que afirma que, ante el ajuste y las políticasnacionales, "el peronismo es el único espacio político capaz de proponer y realizar una alternativa sólida de futuro".

Cristina Álnvarez Rodríguez, Nicolás Kreplak, Julio Alak y Federico Otermín.

Gastón Granados, intendente de Ezeiza

Gastón Granados nació en una casa donde se respiraba el peronismo. Su padre, Alejandro Granados, fue el primer intendente de Ezeiza cuando el distrito se conformó como partido único en 1995 y estuvo al frente del municipio durante muchos años. Entonces a Gastón no le fue difícil empaparse de la impronta peronista y hoy mientras conduce la comuna como sucesor de su padre, recuerda cómo fue sumergiéndose en la impronta peronista.

Cuenta: “El primer contacto con la figura de Juan Domingo Perón fue a través de mi viejo, ya desde muy chico. Ezeiza y el peronismo tienen una vinculación muy estrecha. Pasé mi infancia en Barrio Uno, un barrio pensado por Perón para los trabajadores del Aeropuerto, y siempre tuvo una influencia muy grande en mi vida el Aeropuerto, inaugurado oficialmente en abril de 1949, durante la primera presidencia de Perón”.

“La obra del peronismo con los bosques, los piletones y toda la acción social donde miles de familias tenían la oportunidad de disfrutar de múltiples propuestas en lugares de calidad, dejaron una huella muy profunda en el distrito”, señala.

Acerca de la identidad peronista, asegura que ha sido la misma a lo largo de la historia hasta la actualidad. “Para mí es central la idea de gobernar para generar trabajo, pensando siempre en el desarrollo productivo e industrial del país, con una mirada puesta en los sectores más vulnerables, implementando políticas en la búsqueda de la justicia social”, sostiene.

“Perón nos dijo ‘del trabajo a casa y de casa al trabajo’, esa simple frase reúne dos elementos fundamentales, que la gente tenga trabajo y que la gente tenga un hogar; y ese es un principio fundamental que debe regir todo nuestro pensamiento y nuestra acción", afirma.

Con respecto a la situación actual y la reorganización del bloque peronista, Granados señala que el movimiento se encuentra en una “instancia necesaria de renovación”. “Aquellos dirigentes que tenemos responsabilidades de gestión exitosas en nuestro territorio, tenemos que llevar esas ideas y experiencias a cada rincón del país, las provincias y la Nación", sentencia.

Lucas Ghi, intendente de Morón

Los primeros contactos de Lucas Ghi con el peronismo fueron a través de su mamá, dado que su abuelo había decidido llamarla Evita por el cariño que el profesaba como trabajador del ferrocarril a la “abanderada de los humildes”. En su casa, la marcha peronista era como un himno a los valores que representaban a su familia oriunda de El Palomar y ya desde muy niño, el actual intendente de Morón tenía claro cuál iba a ser su vocación y orientación política. “Una anécdota que recuerdo fue en una fiesta patria, en el jardín de infantes, donde les conté a mis compañeritos que yo era peronista porque mí mamá se llamaba Evita, obviamente, nadie entendía nada”, revela con nostalgia.

En cuanto al panorama político actual dentro del espacio, Ghi menciona que “siempre rescata el vaso medio lleno” y detalló su visión acerca de la oposición que integra. “Bloques parlamentarios cohesionados, una CGT unida, más distritos de la provincia gobernados por nuestras ideas y un Gobernador de Buenos Aires que pelea con firmeza y mucha coherencia para defender los intereses de los bonaerenses”, afirma.

Nicolás Mantegazza , intendente de San Vicente

Nicolás Mantegazza cuenta que de joven tuvo su primer encuentro con Perón a través del libro de la doctrina peronista, en su querida localidad de Alejandro Korn. Al sumergirse en la lectura sintió el impacto de su obra y comenzó a forjar sus ideales dentro del movimiento para que luego fuera elegido por los vecinos de San Vicente como intendente. “Me sentía muy representado al leerlo y escucharlo sobre su mirada, la visión estratégica, la actualidad de sus mensajes, de sus discursos, de sus planteos, que la verdad hasta el día de hoy me sigue asombrando”, revela.

A la situación actual del movimiento, Mantegazza la define como un momento “para no ser tibio y jugársela por quienes representamos”. El intendente entiende que el peronismo está frente a una oportunidad y un “desafío enorme” de definir las bases para construir un proyecto de país con un Estado Nacional que no le dé la espalda al pueblo.

“Es un momento donde hay que tener amplitud, donde hay que tener mucha generosidad y que eso nos va a permitir poder volver a construir una nueva mayoría que represente, que exprese, que sintetice qué es lo que quiere el pueblo argentino para esta etapa", dice y agrega: "Hoy tenemos un Gobierno nacional que pone enfrente a una gran mayoría y poco a poco, día a día, se va a ir cayendo ese velo. Así que creo que tenemos una enorme oportunidad de poder reconstruir una verdadera alternativa para volver a gobernar el país”.

Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown

Mariano Cascallares recuerda que, desde chico, estuvo rodeado por los relatos de los mayores sobre Perón y el peronismo. "Se hablaba de política y del General con mucho fervor y con la pasión que tienen desde siempre los peronistas”. “Con el paso de los años trasladé esos sentimientos y valores a la militancia y luego a mi actividad política y a la gestión”, asegura.

Su acercamiento más concreto fue en la escuela, en el Centro de Estudiantes, en los debates y las discusiones, con las pancartas, las pintadas y los bombos de la militancia. "Todos nos empapamos del peronismo desde chicos con una pasión que se hizo más intensa en la adolescencia y fue madurando a medida que crecimos”, agrega.

La identidad peronista para Cascallares consiste “en acompañar al pueblo en el actual contexto e ir generando las políticas públicas y también las alternativas para que volvamos a tener un proyecto de país inclusivo, productivo y con Justicia Social como soñaba el General Perón”.

En cuanto a la actualidad, el intendente explica que el peronismo “va transitar esta etapa con la certeza de que la solución a los problemas actuales está en nuestras banderas y nuestras convicciones de siempre y con nuevas ideas y propuestas". "Eso es muy importante”, sentencia.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría

El primer acercamiento de Fernando Gray con la figura de Perón fue mientras trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, un lugar simbólico para el peronismo. Durante su labor, empezó a recorrer el país y a descubrir y redescubrir la obra del peronismo que había hasta el último punto del país. Si bien allí había muy poca presencia del Estado, Gray cuenta que todos tenían presente la obra peronista.

Relata: “Una vez una señora se acercó y se me puso a llorar, me pregunta ‘¿de dónde sos?’ y yo le dije, del ministerio y me dice la primera cama que tuve en mi vida me la dio a Perón a través de la Fundación. Entonces son recuerdos muy fuertes que te quedan e incluso hasta recuerdos míos de haber hecho el primer viaje egresados a Embalse Río Tercero, que es una obra del peronismo tan importante”.

A la hora de hablar de la identidad peronista, Gray aseguró que la misma se encuentra viva en la militancia. “En esa militancia que está viva en millones de argentinos y argentinas que creen en otro estado, en otro país, que entendemos lo que es la justicia social, la independencia económica, que entendemos que el Estado es importante para garantizar derechos, que creemos que tiene que haber un Estado presente y que creemos que el mercado no resuelve las cuestiones que tiene nuestra sociedad”, subraya.

El intendente llama al consenso para formar una oposición sólida frente al ajuste del gobierno de Milei. “Deberíamos hacer es una severa reflexión, apertura, convocatoria y autocrítica, quienes tenemos responsabilidad tenemos que hacer una profunda autocrítica de lo que ha sucedido en el gobierno anterior, porque individualmente no pudo satisfacer las demandas sociales”, afirma.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell

Lo primero que se le viene a la cabeza al intendente costero cuando le hablan de Perón es la marcha peronista. Fue la primera conmoción, que a medida que los años pasaron, se acompañó con la lectura de la doctrina y la historia del movimiento.

Pero, por sobre todo, remarca que el conocimiento del peronismo estuvo en la voz de los adultos mayores. "Las reuniones en el partido con aquellos que vivieron la época de Perón y sus reformas a favor del pueblo", destaca Barrera.

En relación a la identidad peronista, al igual que muchos testimonios consultados, afirma que hay tres consignas fundamentales y básicas que necesitan todos los argentinos y están plasmadas en las tres banderas del peronismo: independencia económica, soberanía política y justicia social. "Los tres pilares fundamentales que hoy están en riesgo con el gobierno de Javier Milei", señala.

Nelson Sombra, intendente de Azul

"A Perón lo conocí a través de mi abuela materna, que toda su vida nos contó como Perón y Evita le transformaron su vida con una muñeca en su infancia, una máquina de coser en su juventud y la dignidad de un ranchito olvidado al costado de la vía en el que por primera vez vio la llegada del Estado", rememora Nelson Sombra.

El dirigente de La Cámpora que llegó a la intendencia en diciembre de 2023 cuenta que sus inicios en el peronismo tienen un punto neurálgico: "Ese relato de mi abuela y el recuerdo de su cara hablandome de Perón es lo que me hizo profundamente peronista".

Respecto a la identidad peronista en la actualidad, Sombra afirma que el kirchnerismo es la expresión peronista que hoy vive en la Argentina, que interpretó las demandas del pueblo y consagró derechos partir de las banderas históricas del peronismo. "Transformó la vida de millones de argentinos y argentinas que vivieron sus años más felices con Néstor y Cristina construyendo sueños", destaca.

Fernando Raitelli, intendente de Brandsen

El primer contacto de Raitelli con Perón fue a través de su padre. "Mi viejo fue un militante activo del peronismo y yo lo acompañé muchísimo", dice a la vez que afirma que esa "semilla" devino en su propia actividad política "muchos años después".

Como muchos de su generación, se reecnontró con la militancia en el justicialismo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y allí pone el eje para hablar de la identidad peronista: "Creo que hay que respetar una conducción. El peronismo es un movimiento muy amplio donde conviven sectores progresistas, otros más conservadores, alguno un poco más a la derecha y eso requiere de una conducción sólida, como lo fue Perón y lo hizo Néstor".

"Hay una persona que por los hechos de los últimos años, por lo que se reflejan en los datos estadísticos respecto a cómo se fue achicando la desigualdad a partir de ampliar derechos y creo que esa personas en Cristina Fernández de Kirchner", asegura.

Oscar de Isasi, secretario general de CTA Autónoma bonaerense

Oscar De Isasi, titular de la CTA Autónoma bonaerense, plantea que "el peronismo de Perón fue la única experiencia de cogobierno de la clase trabajadora argentina". El "colo", como lo conocen sus compañeros, asegura que "la cultura peronista en el gobierno tiene sentido si le resuelve los problemas a la gente, porque si está para explicar por qué no puede, termina fracasando".

El sindicalista sostiene que a cincuenta años del fallecimiento de Perón "más que nunca hay que reivindicar el hecho de volver a las fuentes del movimiento nacional a popular". "Hay que tomar la posta con un objetivo exclusivo y excluyente la felicidad del pueblo, que se alcanza si tenemos soberanía, trabajo digno, y producción nacional", sostiene.

De Isasi afirma que "ese fue el sentido del peronismo", y remarca que la cultura del movimiento "tiene vigencia si es capaz de devolverle la felicidad al pueblo, y eso es resolverle los problemas al hombre y a la mujer de a pie". "El movimiento peronista fue transformador por la presencia de un líder, pero en el proceso político tuvo el protagonismo de la clase trabajadora organizada y la movilización popular como sostén", amplía.

Fabiola Mosquera, Secretaria General UPCNBA

La historia de cómo Fabiola Mosquera conoció el peronismo data de España. Sus padres arribaron al país en la década del sesenta escapando del franquismo. Armando y Encarnación, cuenta, hicieron su vida nueva a partir del trabajo de Armando en el frigorífico Swiss. "Ahí conoció a Perón", dice sobre su papá.

Y eso llegó al hogar. Recuerda la cena durante la que hubo lágrimas de ambos padres. No puede dilucidar si fue el mismo 1 de julio o al día siguiente. Tenía ocho años. "Los vi muy tristes y ahí empecé a preguntar", señala. "Ahí me sumergí en el peronismo", remarca. Y el puntapié definitivo fue la voz de su papá: "Pasa que esto hombre le dio dignidad a los trabajadores".

Sobre la identidad peronista, Mosquera no separa los momentos históricos. "Cuando sos peronistas siempre sos peronista, no sos otra cosa", lanza como tiro por elevación a quienes deciden otros caminos. Por eso aclara que las banderas del peronismo son inclaudicables, que la justicia social es el motor de acción en la vida de un peronista, y que la identidad del movimiento se nutre de siempre ser solidario con el otro.

Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA

Roberto Baradel cuenta que su primer acercamiento a la figura de Juan Perón fue mediante las películas de Pino Solanas. "Fue muy importante para mí, llegué a ellas a través de conversaciones y diálogos", cuenta el dirigente, que señala que después de eso, "en términos de formación veníamos militando en una biblioteca y asumimos la identidad peronista, porque era la identidad de nuestro pueblo".

Una vez asumida esa identidad, junto a sus compañeros tomaron la iniciativa de proyectar una serie de películas del movimiento, con "La hora de los hornos" como puntapié inicial. "Ahí se dio un acercamiento a Perón, a todo el movimiento, y a la lucha de la clase trabajadora", explica Baradel, que amplía: "Escuchar los discursos de Perón, ver lo que fue el 17 de octubre, apreciar las plazas llenas y sentir los discursos de Evita, como se asumía la identidad de nuestro pueblo y los trabajadores y las trabajadoras, me hicieron definir claramente por esta identidad política".

El dirigente asegura que la identidad peronista "consiste en sostener todo lo que el peronismo construyó", con la realización de la clase trabajadora como sujeto político de transformación como primer eje. Dice que el objetivo "es que todo nuestro pueblo pueda ser feliz, y para ello debe haber condiciones de vida dignas, que eran las que reflejaba la Constitución de 1949", ya que las condiciones materiales del proceso político y económico que desarrolló el peronismo "posibilitaron eso".

Alejandro Dichiara, presidente Cámara de Diputados de la Provincia

Oriundo de Monte Hermoso, ex intendente de su ciudad, Alejandro Dichiara cuenta que su caminar en el peronismo comenzó de la mano de Alberto "Pirucho" Abraham. El histórico dirigente del Partido Justicialista local y quien también comandó los destinos de la municipalidad montehermoseña entre 1987 y 1993, fue el "mentor y padre político" de Dichiara.

"La identidad peronista sigue basándose en sus principios fundamentales: justicia social, independencia económica y soberanía política", afirma el legislador de la sexgta sección. Asegura que siempre se adapta, y que en la actualidad "ser peronista significa también estar comprometido con la lucha por la igualdad y los derechos de todos los argentinos, en un contexto global y dinámico".

"Ser peronista también es apostar por la innovación y la modernización, sin perder de vista nuestras raíces y nuestros valores", apunta Dichiara. Habla de la defensa de los derechos laborales, la creencia en un Estado presente, la promoción de políticas públicas que fomenten un empleo digno, educación y salud pública.

Gustavo Pulti, diputado povincial de Unión por La Patria

A lo largo de su vida, Pulti tuvo dos contactos con la figura de Perón que considera esenciales en su visión de país y vida política: el primero a través de su familia que eran gente de trabajo que habían vivido la primera etapa del peronismo y los cambios positivos que habían conseguido gracias a la obra peronista. El segundo fue mediante la palabra de Rogelio Frigerio (abuelo) y los textos del desarrollismo.

“En esos libros encontré claramente fundamentado por qué el peronismo es imprescindible para vertebrar el gran frente nacional para el desarrollo. Pero, además, en la palabra personal de Rogelio que pude escuchar tantas veces, y que tanto desprecia el libertario, Perón era un intelectual sólido y una persona entrañable, querida."

En su crecimiento, resalta con nostalgia la ansiedad que producía en su papa y sus hermanos la vuelta de Perón al país y recuerda que habían salido con la “marcha al mango” en 1955. “Luego, cuando tenía alrededor de 10 años, recuerdo vívidamente a mi abuela en una indignación vociferante cuando Lanusse dijo que al general ‘no le daba el cuero’ para volver. Y la alegría emocionada cuando volvió”, añadió.

A 50 años de la muerte de Perón, Pulti siente que el peronismo "sigue siendo el componente imprescindible del movimiento nacional y el recurso político histórico que le queda a la Argentina para encarar los desafíos de reconstruirse".

“Frente al azote libertario, que se propone desarticularnos como Nación para hacer de la Argentina un mero territorio de los mercados, la identidad peronista es el punto de encuentro de los que queremos ser Nación, con desarrollo económico federal, justicia social, soberanía política, instituciones, democracia, memoria histórica e identidad para entendernos con el mundo desde nuestra singularidad”, expresa.

En cuanto al panorama político actual a nivel nacional e internamente del peronismo, para Pulti es necesario articular y actualizar un proyecto para el futuro con un gran frente amplio, inclusivo y organizado. “El rol de Axel Kicillof es en ese sentido fundamental. Porque está sosteniendo desde el gobierno provincial y desde la palabra un camino diferente en un escenario en el que claudican, se venden o se rinden actores sin dignidad de todos los colores”, sentencia.