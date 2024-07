Al menos 5 mil millones de pesos por mes es lo que debe afrontar el Ministerio de Salud Pública de Salta para atender necesidades urgentes ante la falta de envíos desde el gobierno nacional.

Así lo afirmó el ministro de Salud, Federico Mangione, al ser consultado por las denuncias sobre la falta de medicamentos que fueron enunciadas por médicos y pacientes desde distintos Centros de Salud de la provincia, y que fueran ratificadas por la diputada provincial del departamento San Martín, Gladys Paredes, que también es médica.

En diálogo con Radio Nacional, el ministro afirmó que hoy estará en Buenos Aires para hacer los reclamos pertinentes a las autoridades sanitarias del gobierno nacional.

“El faltante que tenemos de Nación, por ejemplo, de Incluir Salud, de drogas oncológicas y ortesis de alto costo es de 5 mil millones (de pesos) mensuales”, sostuvo Mangione, quien afirmó que la provincia está cubriendo con sus propios fondos este faltante.

Sin embargo, cuestionó que también existen situaciones de denuncias a médicos en Salta por haber encontrado que tenían partidas de medicamentos vencidos. “Hay que controlar más y es lo que estamos haciendo ahora”, afirmó.

Agresiones al personal de Salud

La médica de Tartagal Miranda Ruiz, que atiende en tres lugares de la zona rural de ese departamento, es una de las que viene alertando sobre la falta de remedios en el norte de la provincia.

Entre los hechos que contó, la médica relató que el personal de Salud Pública sufre situaciones de violencia de parte de la población, que reclama por la falta de recursos humanos e insumos médicos para la atención.

Mangione afirmó que se hicieron denuncias por ataques a médicos de la zona del departamento Rivadavia. Estos médicos terminaron por renunciar a sus cargos a raíz de la conflictividad del interior provincial.

“En Santa Victoria Este tuvimos una médica que se fue porque la agarraron del cuello y la asfixiaron. A otro médico lo persiguieron con un machete. A otro no lo dejaron salir, lo dejaron secuestrado. Entonces los médicos no quieren saber nada de ir a esos sectores. Entonces pido a la comunidad que me ayude para seducir a que vayan los médicos porque ya no es cuestión de plata”, manifestó el ministro.

Frente a estas manifestaciones, hubo quienes cuestionaron que el funcionario deje como violentas a las comunidades indígenas de la zona por algunos hechos aislados, cuando en general existe buen trato con otros profesionales.

Mangione añadió que se hicieron las denuncias pertinentes dado que hay Centros de Salud, como los de Kilómetro 6 y Kilómetro 3 (ubicados en el departamento San Martín) que fueron vandalizados.

De manera oficial se informó que la atención de salud se hace en un predio prestado por la Municipalidad de Tartagal, dado que el inmueble donde estaba operativo el puesto sanitario hoy se encuentra cerrado por la falta de condiciones edilicias.

“Nos comprometemos a realizar las gestiones para poner en condiciones nuevamente el predio, en el que invertiremos 30 millones de pesos. Pero le pedimos a la comunidad que contribuya en el cuidado, ya que el deterioro de la estructura es producto de hechos vandálicos”, dijo.

Frente a la denuncia por falta de medicamentos, el mainistro afirmó que corroboró que el poco medicamento que había era el indispensable. “De todas maneras di la orden de que lleven más medicamentos para compensar el faltante”, confirmó.