El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ordenó a los bancos que regula, como así también a las plataformas de billeteras virtuales que impidan la operatoria de los 385 sitios webs de apuestas ilegales que el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe denunció en las últimas semanas. La medida del BCRA emergió a partir del pedido formal de los fiscales de la capital santafesina, Agustín Nigro y Yanina Tolosa, informaron fuentes del MPA Santa Fe. Asimismo, los fiscales solicitaron al Ente Nacional de Comunicaciones el bloqueo e impedimento de acceso a todos los dominios y páginas de internet –y a sus direcciones IP asociadas– que no sean “.bet.ar”. Ayer mismo y para para abordar la problemática del juego ilegal online y evitar la participación de niños, niñas y adolescentes en juegos de apuestas online, el Gobierno de Santa Fe publicó la Resolución N.º 39 de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, que dispuso bloquear y dar estándares de ordenamiento de los sitios de internet y dominios de empresas de juegos legales o ilegales.

Según afirmó hace solo una semana el vicepresidente de Lotería de Santa Fe Daniel Di Lena "según las estimaciones que hace la Asociación de Casinos y Bingos junto con Alea, en Argentina el juego legal representa entre un 18 y un 20% de lo que se juega. El 80% restante se presume que es clandestino. Con esos parámetros, estimamos que por mes se juegan de manera clandestina por apuestas online unos 13 mil millones de pesos por mes en la provincia". Según el organismo fiscalizador, el daño para el fisco provincial asciende a 2.000 millones de pesos cada mes. Pero la preocupación para Di Lena es "el aumento de la cantidad de menores de edad involucrados en el juego".

La causa se inició hace un mes cuando el Ejecutivo provincial radicó una denuncia contra numerosos sitios web de apuestas por juego ilegal y perjuicio al fisco, y solicitó al Ministerio Público de la Acusación que tramite el bloqueo de todos y el embargo de sus cuentas bancarias. De acuerdo a estimaciones de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, alrededor del 80% del juego online hoy es ilegal. Esto es, que esa clase de páginas debe concluir con el dominio ".bet.ar", y si no lo tiene se las considera fuera de ley. El Estado provincial, entonces, experimenta un perjuicio económico porque no percibe los tributos correspondientes. Según el organismo fiscalizador, el daño para el fisco provincial asciende a 2.000 millones de pesos cada mes.

La solicitud formulada por los funcionarios del MPA fue remitida a través de un oficio fechado el 27 de junio pasado. Los fiscales solicitaron al BCRA que “notifique a la totalidad de las entidades financieras y proveedores de servicios de pago supervisados por esa autoridad de aplicación que deberán impedir que las herramientas digitales de su propiedad y/o administración sean utilizadas para la captación de apuestas ilegales y a tal efecto emita la comunicación “D” correspondiente”.

En el mismo oficio, Nigro y Tolosa informaron al BCRA que “sólo aquellos dominios webs identificados como ‘.bet.ar’ se encuentran autorizados a realizar actividades relativas a la organización y recaudación de juego de apuestas”. Asimismo, advirtieron que “la utilización de las herramientas financieras por clientes no habilitados (en este caso, los 385 sitios web denunciados) supone la infracción descripta por el artículo 301 bis del Código Penal”.

En primer lugar, piden que el ENACOM “notifique a la totalidad de los licenciatarios de empresas que prestan el servicio de valor agregado/internet/móviles –sin distinción del soporte en que lo presten, sea a través de vínculos radioeléctricos, físico o satelitales– que deberán disponer lo necesario para el bloqueo e impedimento de acceso de clientes, consumidores o usuarios a los proveedores de servicios de contenidos en internet/valor agregado de ‘juego on line’/de los dominios de internet y/o páginas de internet, así como a sus direcciones IP asociadas, que no cumplan con el dominio cuya denominación sea ‘.bet.ar’” y en particular respecto de los 385 denunciados”.

En el segundo y tercer punto del escrito, Nigro y Tolosa requirieron al ENACOM que notifique el pedido a las cámaras empresarias del sector que agrupan a las empresas licenciatarias prestadoras de los Servicios de Tecnología de las Comunicaciones y de Contenidos, reguladas por la ley 27.078 y a las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM)

Finalmente hay que decir que entre las medidas implementadas por Provincia , se ordenó bloquear el acceso de internet a 385 páginas y plataformas webs por ser consideradas ilegales, conforme la normativa vigente, en todos los servicios de la administración central, los organismos descentralizados, dependencias de los diferentes ministerios y empresas del Estado. El objetivo de esta medida es que no puedan ingresar a esos sitios desde ningún establecimiento institucional, como las escuelas.

Por otro lado, para profundizar la primera medida, se pidió a todas las empresas que prestan servicios de internet a organismos dependientes del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe bloquear de acceso a internet a dichas páginas webs. Se advierte, además, que si un prestador no acata las medidas, es posible que esa empresa entre en una irregularidad con provincia y que corte esos contratos.