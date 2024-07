La periodista y conductora Agustina Kämpfer , una de las denunciantes de Pedro Brieger por acoso sexual, habló del proceso que atraviesa desde 2010 y la presentación de este martes del informe La cultura del acoso: punto y aparte, una recopilación de 19 testimonios que revelan el accionar sistemático del periodista especializado en política internacional.



"Es muy importante contar con el apoyo. Por momentos creímos que no iba a llegar nunca", expresó Kämpfer al respecto, en diálogo con la 750.



Fue en 2010, durante el programa Un Mundo Perfecto, que conducía Roberto Pettinato, que la periodista reveló por primera vez al aire que Pedro Brieger, un colega que gozaba del respeto de sus compañeros y del ecosistema de los medios de comunicación, era "acosador de alumnas".

"(En el programa) Fueron a un informe en el que lo mostraban (a Pedro Brieger) recibir un Martín Fierro y yo no tenía idea, no me habían pasado la rutina, y cuando volvimos al piso sentí un impulso y dije: 'Este hombre no puede ser premiado porque acosa alumnas'", recordó la periodista y conductora.

En ese momento, aseguró, sintió el peso del señalamiento. "Fue horrible porque se hizo un silencio espantoso en el estudio", continuó. Según su relato, cuando terminó el programa un productor se acercó a Petinatto y le contó que las líneas telefónicas estaban saturadas con testimonios de mujeres que querían contar sus propias experiencias con Brieger.

"Callate, pelotudo", fue por entonces la respuesta del músico y conductor, quien en el último tiempo también fue acusado por sus compañeras de trabajo por acoso sexual. "Hoy, afortunadamente, me doy cuenta de que no me equivoqué. Hay mujeres que me dicen: 'yo te vi y supe que no era la única'", señaló Kämpfer, quien también explicó que desde ese momento comenzó a tejerse una red entre las víctimas de acoso, que finalmente "pudo más" que el silencio que se produjo inicialmente hace catorce años.

El informe de Periodistas Argentinas contra Pedro Brieger

Este martes, el colectivo de Periodistas Argentinas presentó un informe en el Senado de la Nación que detalla los testimonios de 19 mujeres que fueron acosadas por Brieger. El objetivo es dar cuenta de las responsabilidades institucionales que permitieron que esto se prolongara, al menos, 30 años.

El objetivo de este informe "no es el escrache", explicaron las periodistas en una conferencia de prensa -donde indicaron que consideran "imprescindible" que Brieger pida disculpas públicas a las afectadas-, sino "la necesidad de terminar con la cultura del acoso, que este caso nos revela en toda su compleja dimensión".