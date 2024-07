El expresidente de Bolivia Evo Morales volvió a cuestionar este martes el intento de golpe de Estado ocurrido la semana pasada en la sede del Gobierno de Luis Arce, y pidió una investigación transparente e imparcial.

"Lo sucedido el pasado 26 de junio es muy extraño. Durante el golpe de Estado de noviembre de 2019, intentaron matarnos, nos persiguieron, no solo a mi, sino a otras autoridades, ministros, gobernadores, alcaldes, dirigentes, quemaron casas, asesinaron a muchos hermanos", denunció Morales a través de sus redes sociales. "Todo eso contó con la complicidad y el apoyo de los Estados Unidos y Luis Almagro", añadió.

Las afirmaciones del exmandatario se dan después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, repudiara enérgicamente la asonada golpista. El Gobierno de Estados Unidos también se manifestó mediante un comunicado, señalando que vigila la situación en el país sudamericano y que tomará nota de todas las declaraciones sobre la toma militar.

Morales cuestionó ambas manifestaciones. "¿Por qué en esta oportunidad tanto la OEA como los Estados Unidos condenaron la acción militar? ¿Si hubiesen estado detrás de la asonada militar no hubieran respaldado a Zuñiga?", preguntó, además de volver a pedir que se realice una investigación transparente e imparcial sobre el intento de golpe encabezado por militares al mando del destituido comandante general del Ejército Juan José Zuñiga.

"Nos engañó"

No es la primera vez que el exmandatario boliviano duda del alzamiento militar. "Yo pensaba que era un golpe, pero ahora estoy confundido: parece un autogolpe", sostuvo Morales el domingo durante su programa en la Radio Kawsachún Coca. "Pero siento, no sé si estoy equivocado, que Lucho faltó al respeto, a la verdad; nos engañó, mintió no solo al pueblo boliviano sino al mundo entero", agregó el influyente líder indígena en referencia a Arce.

Morales dijo que por fuentes de un ministerio se enteró que Arce iba a dejar la presidencia a una junta militar para evitar que él sea presidente de nuevo. También cuestionó que Arce, en reemplazo del destituido Zúñiga, nombrara al frente del Ejército al general José Sánchez, cuando éste habría participado en la planificación del intento de golpe.



El presidente Arce respondió a esas declaraciones. "Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia", escribió el mandatario boliviano en sus redes sociales.



El expresidente boliviano había sido uno de los primeros que alertó desde sus redes sociales sobre el levantamiento armado, cuando tropas con tanques, encabezadas por el excomandante Zúñiga asediaron el palacio presidencial. Después de la toma militar, el excomandante fue capturado y cumple prisión preventiva por los delitos de alzamiento armado y terrorismo. Zuñiga está procesado junto a otros 20 militares, por los mismos delitos, y la mayoría cumple detención preventiva.